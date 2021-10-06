ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ







Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma ve takip sonucunda: hakkında (2) “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, (1) tehdit olmak üzere (3) ayrı suçtan toplam (29 yıl 3 ay) kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. (43) ile birlikte. E.D (35), M.D. (55). H.D (53), M.A. (42) ve H.D. (40) isimli şahıslar. 04 Ekim 2021 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda Gönen ilçesi Gölbaşı köyünde bir evde uyuşturucu madde kullandıkları esnada yakalanmıştır.Bahse konu adreste yapılan arama neticesinde; (32) kullanımlık kağıt uyuşturucu. (15) gr kubar esrar, (13) gr metamfetamin. (1) gr bonzai, (13) adet uyuşturucu hap. (11) adet uyuşturucu madde kullanma aparatı. (1) adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve (1) adet pala elegeçirilmiştir.Olayla ilgili (6) şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, T.D. isimli şüpheli Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklanmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlerini azim ve kararlılık içerisinde sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.