ARAÇTA KALİTELİ VE STEREO SES KEYFİ

ARAÇ SES MERKEZİNDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ

''RAKİPSİZ SES ARALIĞI''

Gündem Oto Müzik, yaptıkları ayarlar ve tonlamalar ile sürücülere rakipsiz bir ses kalitesi vadediyor.

ARAÇ KAMERA SİSTEMİ

Aracınızda mükemmel d

Adres:

Sanayi mahallesi 3236 sokak No:4 ISPARTA

Telefon:

Erdi ÖZDEMİR -

0 546 244 53 10



Okan İŞ -

0 541 837 09 35



































Gündem Oto Müzik, sektördeki en güvenilir markalar tarafından geliştirilen yüzlerde ürün yelpazesine sahip, Isparta'nın önde gelen araç oto ses firmasıdır.En yeni oto multimedya ürünlerini harika fiyatlarla bulmak için Gündem Oto Müzik'e mutlaka bir göz atmalısınız.her zaman tavsiye ve sorularınıza yanıt alabilirsiniz.Ses teknolojileri konusunda uzman olanveoto müzik tutkunlarına da bir mesaj iletti.Sektörün en iyi araç hoparlörlerinden oluşan rakipsiz bir ürün yelpazesini bulundurmaktan gurur duyuyoruz. Araba sürerken müzik dinleme şeklinizi değiştirmek için bugün bize uğrayın...!.vegibi önde gelen üreticilerin en yeni ürünlerini keşfedin...!Nasıl ve hangi tonda istersen Gündem Oto Müzik, yeni hoparlörünüzü yüksek kaliteli bir stereo ses kalitesi ile eşleştirir.ve diğer en iyi marka oto multimedya sisteminizde, dinlemek istediğiniz müziğe her zaman erişebilmenizi sağlamak için Bluetooth ve hatta Spotify dahil olmak üzere telefonunuza bir dizi bağlantı imkanı sağlar.Ahizesiz kullanım kitleri, park sensörleri ve hız kamerası dedektörleri, her zaman çevrenizden haberdar olmanıza yardımcı olurken, araç kameraları, bir şeyler ters gittiğinde video kanıtınız olacağı anlamına gelir.