ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

“En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında, 05 Ekim 2021 tarihinde. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, İsparta İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, çocukların uyuşturucu-uyarıcı maddelerden korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında, öğrenci velilerine ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme yapılmış, ayrıca kadın öğretmen ve velilere KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması tanıtılmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, okullar ve çevresinin daha güvenilir hale getirilmesi için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.