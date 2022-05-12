Eğirdir’de kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Jandarma Ekipleri, kırsalda yaşayan kadınların ayağına giderek Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlattılar.Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile birlikte Gökçehöyük ve Tepeli köylerimizde 11 Mayıs Çarşamba günü kişisel güvenlik ve KADES uygulaması eğitim faaliyetleri icra edildi.Gökçehöyük köyünde yaşayan vatandaşlarımıza, hazırlanan projeler kapsamında aile içi şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirilme yapıldı.Gökçehöyük Köyü Ortaokulu öğrencilerine Kişisel güvenlikle ilgili ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı ve Jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.Tepeli köyünde bulunan Tepeli Soğuk Hava Deposunda çalışan kadın-erkek vatandaşlarımıza yönelik; KADES’in, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme yapıldı. Uygulamayla ilk kez tanışan kadınların telefonlarına KADES uygulamasını yükleyen ekipler uygulamanın nasıl kullanılacağını tek tek anlatarak tanıtım broşürleri dağıttı.