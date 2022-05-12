Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerine Malatya Valisi Aydın Baruş atandı.



ISPARTA’NIN YENİ VALİSİ AYDIN BARUŞ



Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararıyla, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerine Malatya Valisi Aydın Baruş atandı.



27 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 saylı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valiliği görevine atanan Ömer Seymenoğlu, görevini yaklaşık 3,5 yıldır sürdürdüğü görevini Malatya Valisi Aydın Baruş'a devrediyor.



Vali Aydın BARUŞ Kimdir?



1968 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.



1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı.1996-2008 yılları arasında sırasıyla; Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı olarak görev yaptı.



2007-2008 yıllarında Bakanlıkça gönderildiği İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi "Avrupa Çalışmaları" bölümünde yüksek lisansını tamamladı.



2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü, 2010-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerinde bulundu.2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı.



19.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı.



04.03.2015-05.11.2018 tarihleri arasında Bolu Valisi olarak görev yapan Vali Aydın BARUŞ, 26.10.2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valiliği görevine atandı.



Vali Baruş İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.