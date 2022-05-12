Tarihi Üzüm Çarşısının ilk adasının restorasyonunun tamamlanmasının ardından diğer adaların da restorasyon çalışmaları başladı. 2. etap restorasyon çalışmaları kapsamında ilk olarak 2 adada toplam 24 işyerinin restorasyonu yapılacak.Isparta Belediyesi tarafından 16’sı tescili 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısı’nın ilk adası olan ve 4’ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümdeki restorasyon çalışmaları tamamlanarak, teslim edilmişti. Tarihi Üzüm Çarşısı’nda diğer adaların restorasyonu için gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Çalışmalar ilk etapta 2 adada 24 işyerinde başladı. Restorasyon çalışmaları öncesinde 24 işyeri sahibi dükkanlarını Valilik arkasında belediye tarafından oluşturulan dükkanlara taşıdı. Taşıma işlemlerinin sona ermesinin ardından yüklenici firma tarafından çevre güvenliği alınırken, çalışmalara da start verildi.Daha önce Üzüm Çarşısı esnafıyla bir araya gelen ve yapılacak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Üzüm Çarşısı’nda alt sıra hariç tamamı ihale edildi. 2’şerli ada halinde inşaat başlayacak ve restorasyonlu haliyle sizlere teslim edeceğiz. İşyerlerimiz de Valilik arkasında oluşturduğumuz alanda çalışmalar tamamlanana kadar hizmetlerini aksatmadan sürdürecekler” açıklamasında bulunmuştu.