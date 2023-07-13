Isparta istihdam ve mesleki eğitim durumunun görüşüldüğü, yeni kararlar ile yol haritasının belirlendiği 2023 yılı 3. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı 13.07.2023 tarihinde saat 10.30’da Isparta İŞKUR İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.Vali Yardımcısı Ali Taşkın BALABAN başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Serkan KAYA, İTSO Başkanı Metin Çelik, Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, üniversite temsilcileri, ilgili; kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sendika ve meslek odası temsilcileri katıldı.Toplantının İstihdam oturumunda ilk olarak İŞKUR İl Müdürü Mustafa HÖKE, Isparta’nın istihdam verilerini kurul üyeleriyle paylaştığı bir sunum gerçekleştirdi.Sunumda Isparta İŞKUR’a kayıtlı 16.586 kayıtlı işsizin bulunduğunu belirten Mustafa HÖKE 2023 yılı Haziran ayı itibariyle Kurum olarak 4.453 açık iş ilanı yayınladıklarını ve 2.572 vatandaşı işe yerleştirdiklerini belirtti.Toplantının devamında Kurul tarafından Engelli ve Eski Hükümlü Projeleri kapsamında Ankara’da kurulacak Komisyona gönderilmek üzere hazırlanan 2023-1. Döneme ait projelerin değerlendirmesi yapıldı.Toplantının Mesleki Eğitim Oturumunda ise sırasıyla Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Merkez TOOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şarkikaraağaç Şehit Muhammed Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri sunumlarını gerçekleştirdiler ve toplantı sona erdi.