Isparta İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ulusal orman yangınları müdahale planına uygun bir tatbikat düzenlendi.Sav Kasabası Orman Deposu'nda gerçekleştirilen tatbikata, orman yangınlarıyla mücadele ekipleri ve orman kurtarma timleri (ORKUT) başta olmak üzere Isparta İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Emniyet Teşkilatı, Jandarma, Isparta Belediyesi İtfaiyesi, Sav Belediyesi İtfaiyesi, Isparta İl Afet Ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Yardım ve Devlet Su İşleri ekipleri katıldı.Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Aslan, yaptığı açıklamada, orman yangınlarının riskli günlerinin başladığını ve orman içerisinde ateş yakmanın izin verilen yerler dışında yasak olduğunu belirtti. Ayrıca, Isparta Valiliği tarafından ormanlara görevliler dışında giriş çıkışların yasaklandığını hatırlattı ve vatandaşların bu kurallara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.