Isparta'da İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülülere proje desteği

İŞKUR’un engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik proje başvuruları başladı. Başvurular 16 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Isparta'da İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülülere proje desteği
ISPARTA
G.Tarihi: 07.09.2026 19:28
643791 Okunma
0

İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülülere proje desteği

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü istihdamını artırmaya yönelik projeler için başvuruları başlattı. Başvurular 16 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü istihdamı kapsamında proje başvurularının başladığını duyurdu.
İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, engelli ve eski hükümlü istihdamı zorunluluğunu yerine getirmeyen işyerlerinden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanacak kaynakla, uygun görülen projelere destek sağlanacak.
Bu kapsamda engellilere yönelik projeler için 735 bin TL’ye, eski hükümlülere yönelik projeler için ise 50 bin TL’ye kadar hibe desteği verilebilecek.

Son başvuru tarihi 16 Eylül

Proje başvuruları, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.
Başvuru sahiplerinin proje başvuru formu ve eklerini eksiksiz şekilde hazırlaması gerekiyor. Başvuruların ardından istenen bilgi ve belgelerin tamamlanması için de süre tanınacak.
İŞKUR, proje başvurularında eksik bilgi veya belge bulunması halinde başvuru sahiplerinden gerekli tamamlamaların istenebileceğini bildirdi.

Hangi projeler desteklenecek?

Destek kapsamında şu alanlardaki projeler değerlendirilecek:
  • Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler
  • Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler
  • Engellilerin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumlarının desteklenmesine yönelik projeler
  • Engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler
  • Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik mesleki eğitim projeleri
  • Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler
  • Destekli istihdam projeleri

Başvuru rehberi İŞKUR’un internet sitesinde

Proje başvuru rehberi, kılavuz ve formlara İŞKUR’un resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.
İŞKUR, başvuru sahiplerinin proje dosyalarını hazırlarken kılavuzda yer alan şartları dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.
Başvurular için son tarih: 16 Eylül 2026, saat 23.59.

Chat GPT Image 7 Eyl 2026 19 04 12

 
İŞKUR proje başvurularıengelli hibe desteğieski hükümlü hibe desteğiengelli istihdamıeski hükümlü istihdamıIsparta İŞKURİŞKUR destekli istihdame-Devlet proje başvurusuengelli kendi işini kurma desteğieski hükümlü kendi işini kurma desteği
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülülere proje desteği
Isparta Valiliği kamu personeline yönelik eğitim programı düzenleyecek
SDÜ’de "Sanalı Bırak Saha Seni Bekliyor" Projesi Görkemli Kapanışla Tamamlandı
Coğrafi İşaretli Sütçüler Kekiğinde Yağış Bereketi: Hem Üreticinin Hem Aktarın Yüzü Güldü
Isparta’da KPSS Maratonu Tamamlandı: Binlerce Aday Ter Döktü
Isparta Belediyesi'nden Kapalı Duraklarda Temizlik Seferberliği
Isparta Valisi Erin: "Savunma Sanayi İhtiyacımızın %95'ini Kendimiz Karşılıyoruz"
Isparta 32 Spor lige mağlubiyetle başladı: 1-2
Burdur ve Isparta arasında şiş tartışması büyüyor: Lezzetin adı gündemde!
Herkes memleketinde yaşasaydı Isparta’nın nüfusu kaç olurdu?
Isparta 32 Spor’un 2026-2027 Sezonu Maç Programı ve İlk Rakibi Belli Oldu
Akaryakıta Tarihi Zam: Isparta’da Motorin 91 TL’ye, Benzin 79 TL’ye Yükseldi! Sürücüler Tepkili
Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme
İnternetten İlan Verenlere Kötü Haber: Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Dönem
Altında 16 Eylül Öncesi "Zikzak" Seyri: Ispartalı Kuyumcudan Yatırımcılara Kritik Uyarılar
Isparta’da Et Fiyatları ve Besicilik Krizi: Kasap Esnafı Artan Maliyetleri Etiketlere Yansıtamıyor
Isparta Topraklarında 800 Yıllık Kadim Gelenek Yeniden Canlandı
Isparta Belediye Meclisi Eylül Ayı Oturumlarına Başlıyor: Gündem Yoğun
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Oğlunun Nikâhını Kıydı
Isparta’da 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Avrupa şampiyonu Asel Şenel’e Isparta'da gurur dolu karşılama
Isparta Oteli için yıkım planında dikkat çeken değişiklik
Isparta'da Meydan AVM çocuklarla şenlendi
Isparta’da ilçe yurtları yeni eğitim dönemine hazırlanıyor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme
Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi
Altında 16 Eylül Öncesi
Altında 16 Eylül Öncesi "Zikzak" Seyri: Ispartalı Kuyumcudan Yatırımcılara Kritik Uyarılar