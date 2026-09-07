Isparta'da İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülülere proje desteği

İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülülere proje desteği

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

Son başvuru tarihi 16 Eylül

Hangi projeler desteklenecek?

Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

Engellilerin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumlarının desteklenmesine yönelik projeler

Engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik mesleki eğitim projeleri

Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler

Destekli istihdam projeleri

Başvuru rehberi İŞKUR’un internet sitesinde

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü istihdamı kapsamında proje başvurularının başladığını duyurdu.İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, engelli ve eski hükümlü istihdamı zorunluluğunu yerine getirmeyen işyerlerinden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanacak kaynakla, uygun görülen projelere destek sağlanacak.Bu kapsamdaverilebilecek.Proje başvuruları,e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.Başvuru sahiplerinin proje başvuru formu ve eklerini eksiksiz şekilde hazırlaması gerekiyor. Başvuruların ardından istenen bilgi ve belgelerin tamamlanması için de süre tanınacak.İŞKUR, proje başvurularında eksik bilgi veya belge bulunması halinde başvuru sahiplerinden gerekli tamamlamaların istenebileceğini bildirdi.Destek kapsamında şu alanlardaki projeler değerlendirilecek:Proje başvuru rehberi, kılavuz ve formlaraulaşılabilecek.İŞKUR, başvuru sahiplerinin proje dosyalarını hazırlarken kılavuzda yer alan şartları dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.