Isparta'da İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülülere proje desteği

İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülülere proje desteğiİŞKUR, engelli ve eski hükümlü istihdamını artırmaya yönelik projeler için başvuruları başlattı. Başvurular 16 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacakIsparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü istihdamı kapsamında proje başvurularının başladığını duyurdu.
İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, engelli ve eski hükümlü istihdamı zorunluluğunu yerine getirmeyen işyerlerinden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanacak kaynakla, uygun görülen projelere destek sağlanacak.
Bu kapsamda engellilere yönelik projeler için 735 bin TL’ye, eski hükümlülere yönelik projeler için ise 50 bin TL’ye kadar hibe desteği verilebilecek.
Son başvuru tarihi 16 EylülProje başvuruları, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.
Başvuru sahiplerinin proje başvuru formu ve eklerini eksiksiz şekilde hazırlaması gerekiyor. Başvuruların ardından istenen bilgi ve belgelerin tamamlanması için de süre tanınacak.
İŞKUR, proje başvurularında eksik bilgi veya belge bulunması halinde başvuru sahiplerinden gerekli tamamlamaların istenebileceğini bildirdi.
Hangi projeler desteklenecek?Destek kapsamında şu alanlardaki projeler değerlendirilecek:
- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler
- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler
- Engellilerin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumlarının desteklenmesine yönelik projeler
- Engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler
- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik mesleki eğitim projeleri
- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler
- Destekli istihdam projeleri
Başvuru rehberi İŞKUR’un internet sitesindeProje başvuru rehberi, kılavuz ve formlara İŞKUR’un resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.
İŞKUR, başvuru sahiplerinin proje dosyalarını hazırlarken kılavuzda yer alan şartları dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.
Başvurular için son tarih: 16 Eylül 2026, saat 23.59.