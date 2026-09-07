Isparta Valiliği kamu personeline yönelik eğitim programı düzenleyecek

Isparta Valiliği kamu personeline yönelik iletişim, yapay zekâ, sosyal medya ve dezenformasyonla mücadele başlıklarını içeren eğitim programı gerçekleştirecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü ile Isparta Valiliği iş birliğinde, kamu personeline yönelik eğitim programı düzenlenecek.

Program kapsamında kamu çalışanlarına iletişim ve halkla ilişkiler, yapay zekâ ile araştırma ve bilgi sentezleme, basın ve yayında sosyal medya kullanımı ile dezenformasyonla mücadele konularında eğitim verilecek.

Programda hangi konular ele alınacak?

Eğitim programının açılış konuşmaları saat 10.00’da başlayacak. Açılışın ardından çay-kahve molası verilecek.

Saat 10.45-11.45 arasında “İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi” ile CİMER Eğitimi gerçekleştirilecek. Programın devamında öğle arasına geçilecek.

Öğleden sonraki bölümde ise saat 14.00-15.00 arasında “Yapay Zekâ ile Araştırma ve Bilgi Sentezleme” eğitimi düzenlenecek.

Saat 15.15-16.15 arasında “Basın ve Yayında Sosyal Medya Kullanımı” konusu ele alınacak. Günün son eğitim başlığı ise saat 16.30-17.30 arasında gerçekleştirilecek “Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir?” eğitimi olacak.

Program akışı şöyle:

10.00-10.30: Açılış konuşmaları

Açılış konuşmaları 10.30-10.45: Çay/kahve molası

Çay/kahve molası 10.45-11.45: İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi, CİMER Eğitimi

İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi, CİMER Eğitimi 11.45-12.45: Öğle arası

Öğle arası 14.00-15.00: Yapay Zekâ ile Araştırma ve Bilgi Sentezleme

Yapay Zekâ ile Araştırma ve Bilgi Sentezleme 15.00-15.15: Çay/kahve molası

Çay/kahve molası 15.15-16.15: Basın ve Yayında Sosyal Medya Kullanımı

Basın ve Yayında Sosyal Medya Kullanımı 16.15-16.30: Çay/kahve molası

Çay/kahve molası 16.30-17.30: Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir?

Programın, kamu personelinin iletişim becerilerini geliştirmesi, dijital araçları daha etkin kullanması ve bilgi kirliliğiyle mücadele konusunda farkındalık kazanması amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Not: Valilik tarafından gönderilen program görselinde eğitim tarihine ve düzenleneceği yere ilişkin bilgi yer almıyor.

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