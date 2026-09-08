Isparta’da Zil 17 Bin 345 Öğrenci İçin Çaldı! "Ailemle Okul Yolu" Heyecanı Başladı

Isparta’da Zil 17 Bin 345 Öğrenci İçin Çaldı! "Ailemle Okul Yolu" Heyecanı Başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 07.09.2026 22:05
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Isparta’da Zil 17 Bin 345 Öğrenci İçin Çaldı! "Ailemle Okul Yolu" Heyecanı Başladı

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Uyum Haftası Isparta’da büyük bir heyecanla başladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Ailemle Okul Yolu" temasıyla yürütülen programda; mini mini birler, anaokulu öğrencileri ve ortaokula adım atan 5. sınıf öğrencileri okullarıyla buluştu. İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, saha ziyaretleriyle miniklerin ilk gün heyecanına ortak oldu.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan ve öğrencilerin yeni eğitim ortamlarına adaptasyonunu kolaylaştırmayı amaçlayan Uyum Haftası maratonu başladı. Isparta genelinde binlerce minik öğrenci ve aileleri sabahın erken saatlerinde okul yollarını tuttu.
Gülçiçek Anaokulu, Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu ve Mustafa Şener Ortaokulu’nu ziyaret eden Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldi.

İl Müdürü Recai Ocak Rakamlarla Uyum Haftasını Açıkladı

Saha ziyaretleri sırasında Uyum Haftası'nın detaylarını paylaşan İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, Isparta genelinde toplam 17 bin 345 öğrencinin bu süreçten faydalandığını belirterek sayısal verileri şu şekilde açıkladı:
  • Okul Öncesi (Anaokulu): 6 bin 276 öğrenci
  • İlkokul 1. Sınıf: 5 bin 297 öğrenci
  • Ortaokul 5. Sınıf: 5 bin 772 öğrenci

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Okul-Aile İletişimi Güçleniyor"

Uyum haftasının önemine değinen İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen "Ailemle Okul Yolu" programının detaylarına vurgu yaptı:
"Uyum haftası; okul-veli iletişimini ve etkileşimini en üst seviyede güçlendirdiğimiz çok kıymetli bir süreç. Çocuklarımızın okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını sıkılmadan, rehber öğretmenlerimizin eşliğinde ve velilerimizin desteğiyle tanımasını hedefliyoruz. Yaz tatilinden çıkan çocuklarımızın oryantasyon sürecinde ufak tefek bocalalar yaşanması normaldir; ancak bunu kısa sürede atlatacağız. Tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve sürecin en büyük destekçisi velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Uyum Haftası Kaç Gün Sürecek?

Eğitim kademelerine göre uyum süreçlerinin takvimi ise şu şekilde uygulanıyor:
  • Anaokulu ve 1. Sınıflar: 5 Gün
  • 5. Sınıflar: 3 Gün
Süreç boyunca öğrencilere okul fiziki mekanları tanıtılıyor, yaş gruplarına özel sosyal etkinlikler ve kaynaşma oyunları düzenleniyor.

Miniklerin Heyecanı ve Velilerin Memnuniyeti Sahaya Yansıdı

İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak’ın sınıflara yaptığı ziyaretlerde ilk gün deneyimlerini paylaşan 1. sınıf öğrencilerinin neşesi görülmeye değerdi. Okulu ve öğretmenlerini çok sevdiklerini dile getiren minikler, dersliklerde heyecanla arkadaşlarıyla tanıştı.
Görüşmelerde duygularını aktaran veliler ise çocuklarının okula uyum sağlama sürecinde bu uygulamanın büyük kolaylık sunduğunu belirtti. "Ailemle Okul Yolu" anlayışı sayesinde okulu ve öğretmenleri önceden tanımanın çocuklardaki kaygıyı azalttığını ifade eden veliler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
 
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