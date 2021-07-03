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Isparta'da ilçede deprem!
Isparta'da ilçede deprem!
ISPARTA
Tarih:
02.07.2021 17:48
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Merkez üssü Eğirdir olan depremin şiddeti ise 2.3 olarak ölçüldü. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken vatandaşlarda kısa süreli panik meydana geldi
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