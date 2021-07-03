ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Asayiş Şube Müdürlüğü 01.06.2021 ile 30.06.2021 tarihleri arasında Resmi Ekipler Büro Amirliğimiz ve Motosikletli Polis Timlerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması için şehrin farklı noktalarında yapılan 187 ayrı uygulamada;



- 8 gr bonzai,

- 2 adet Ecstasy uyarıcı madde,

- 5 adet 6136 Sayılı Kanun kapsamında yer alan bıçak ele geçirilmiş,

- 26257 Şahsın GBT kaydı sorgulanmış,

- 283 araç incelenmiş,

- 39 şahsa idari işlem uygulanmış,

- Yoklama Kaçağı ve bakaya durumunda bulunan, ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 44 şahıs yakalanarak, haklarında adli ve idari işlem tesis edilmiştir.



Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

