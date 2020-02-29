ÖZDEMİR; “VATANDAŞLARIMIZ

MAĞDURİYET YAŞAMASIN”

“İŞLEMİNİZİ BİR AN ÖNCE YAPTIRIN”

Isparta Gelir Müdürlüğü bugün açık Belediye Gelir Müdürlüğü’nde; İlan ve Reklam Vergisi MesaisiIsparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak Belediyeye ait işyeri kiracılarının mağduriyet yaşamaması için ilave tedbir aldıklarını ifade eden Gelir Birimi Sorumlusu Reşat Özdemir, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; “Bilindiği gibi, mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinin kira bedellerinin ödenmesi Şubat ayı sonunda sona erecek olmasından ve Şubat ayının son günü olan 29 Şubat Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı, Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi olarak saat 15.30’a kadar tahsilat veznelerimizi açık tutuyoruz. Bunun yanı sıra son ödemesi 31 Mayıs olan İlan ve Reklam beyanı ve ödemesi yapmak isteyen mükelleflerimizin de ödemelerini alıyoruz” dedi.Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi Sorumlusu Reşat Özdemir, vatandaşların yoğunluk yaşamaması için işlemlerini bir an önce yapmaları, son saat ve dakikaya bırakmaması tavsiyesinde bulundu.