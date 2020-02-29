VAKİT BİRLİK VAKTİDİR!

İdlib de askerimize yapılan ve 33 şehidimizle ülkemizi yasa boğan hain saldırı dolayısıyla STK'lar adına 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Çapan açıklama yaptı.Başkan Çapan açıklamasında "İdlipte Şehit düşen Mehmetciklerimize Allahtan rahmet Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu gün daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız var. Kanlarıyla, canlarıyla bu vatanı ayakta tutan Şehitlerimize gazilerimize duadan öte Vatan için somut bir şeyler yapmamız gerekmektedir.ilan edip, Isparta'dan başlayıp tüm ülkeye dalga dalga yayılması ve dünyaya Türk'ün birlik beraberliğini Türk'ün metanetini ve barış için savaşmaya hazır bir Millet olduğunu gösterme vaktidir. Vatan söz konusu olunca; Siyasi görüşü, ideolojisi, dili, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun herkesin ve her kesimin tek yumruk olması gerekmektedir.Bu yüce Milletin sinir uçlarıyla oynayanlara, kırmızı çizgilerimizi tanımayanlara, askerlerimizi kahpece şehit edenlere bu kalleşliğin bedelini ağır ödettirmeli ve bulundukları topraklarda yerin dibine gömmeliyiz. Birlik ve Beraberliğimizi Tüm dünyaya ilan etmeliyiz.Sivil seferberlik için gönüllü askerliğe kayıt olmaya gelecek 7'den 70'e tüm ER'leri savaşta erkekler kadar yürekli olan yiğit Türk kadınlarını 29.02.2020 Cumartesi günü (YARIN) 12.30 ile 15.00 saatleri arasında Belediye İşhanı önünde bekliyoruz." dedi.