BAL 7. Grupta iki hafta önce liderlik koltuğuna oturan Ispartaspor’da ligin bitmesine 7 hata kala, Yeşil – Pembeli ekibi birbirinden zorlu ve bir o kadar da kritik 7 maç bekliyor. Yarın Konya Ereğlispor deplasmanı maçıyla başlayacak olan maraton, Çal Belediyespor maçıyla sona erecek.



ISPARTASPOR 7 KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor’da yarından itibaren son 7 maçlık bir maraton start alıyor, Yeşil – Pembeli ekip 1 Mart ila ligin son haftası olan 12 Nisan Pazar günü arasında yani 42 gün içerisinde 7 kritik mücadeleye çıkacak.



7 MAÇIN DÖRDÜNÜ DEPLASMANDA,

ÜÇÜNÜ SAHASINDA OYNAYACAK

Bu Doğrultuda Yeşil – Pembeli ekip, ilk olarak 1 Mart 20202 Pazar günü yani yarın deplasmanda Konya Ereğlispor’a konuk olacak. Ardından önümüzdeki hafta yani 8 Mart Pazar günü kendi sahasında Bucak Belediye Oğuzhanspor’u ağırlayacak. 15 Mart Pazar günü Kepez Belediyespor deplasmanına çıkacak olan Ispartaspor dönüşte 22 Mart Pazar günü Manavgat Belediyespor’u konuk edecek. Yeşil – Pembeli ekip bir sonraki hafta belki de ikinci yarının en önemli maçı olan Ortaca Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



ORTACA BELEDİYESPOR

DEPLASMANINA GİDECEK

Daha sonra Isparta Atatürk Stadı’nda ligin dibinde bulunan Sarayönü Belediyespor’u ağırlayacak olan Yeşil – Pembeli ekip ligin son maçında ise ligi deplasmanda oynayacağı Çal Belediyespor maçıyla tamamlayacak.





İŞTE TARİH TARİH O MAÇLAR;



20. Hafta: 1 Mart 2020

Konya Ereğlispor – Ispartaspor:

21. Hafta: 8 Mart 2020

Ispartaspor – Bucak Belediye Oğuzhanspor

22. Hafta: 15 Mart 2020

Kepez Belediyespor – Ispartaspor

23. Hafta: 22 Mart 2020

Ispartaspor – Manavgat Belediyespor

24. Hafta: 29 Mart 2020

Ortaca Belediyespor – Ispartaspor

25. Hafta: 5 Nisan 2020

Ispartaspor – Sarayönü Belediyespor

26. Hafta: 12 Nisan 2020

Çal Belediyespor – Ispartaspor