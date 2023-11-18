Isparta Emniyetinden Operasyon: Şahıs Yakalandı

ISPARTA ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞARILI OPERASYON: 16 YIL 4 AY HAPİS CEZALISI YAKALANDI

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma ve birden fazla hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.B. isimli şahsın izine ulaştı.

16 Kasım 2023 tarihinde bir ikamette gizlendiği belirlenen A.B., ekiplerimizin aldığı önlemler sonrasında kaçmaya çalışırken ikametin arka kısmındaki çalılık alanda kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan gerekli işlemlerin ardından A.B., cezaevine teslim edildi. Emniyet ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.