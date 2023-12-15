GÜLARYUM SATIŞ MAĞAZASI YENİ YERİNDE HİZMETE AÇILDI

Isparta Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gülaryum satış mağazası, uzun yıllar boyunca Iyaşpark AVM'de hizmet vermenin ardından yeni bir lokasyona taşındı. Artık Halı Sarayı'nın 2. katındaki üretim atölyesinde bulunan alanda hizmet verecek olan Gülaryum, el emeği ürünleriyle müşterilerini bekliyor.Gülaryum birimi, el emeği ürünlerin üretildiği bir atölye olarak Isparta Belediyesi'nin destekleriyle faaliyet gösteriyor. Kırkyama, iğne oyası, el nakışı, mefruşat, ev tekstili, filografi ve kokulu taş gibi çeşitli ürünlerin üretildiği Gülaryum satış mağazası, müşterilere daha hızlı ve etkili bir hizmet sunmak amacıyla yeni yerine taşındı.Gülaryum Birim Sorumlusu Berda Yüksel Güler, Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla kurulan satış mağazasının, Iyaşpark AVM'deki uzun hizmet süresinin ardından Halı Sarayı 2. kattaki üretim atölyesinin yanına taşındığını belirtti. Güler, el sanatları alanında üretilen ürünleri tanıtarak, "El nakışı, filografi, koku taşı, iğne oyası ve makine oyası gibi birçok ürünümüz bulunmaktadır. Tüm halkımızı yeni yerimize bekliyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.Gülaryum, yeni adresinde tüm müşterilere kaliteli ve özgün el emeği ürünleriyle hizmet vermeye devam edecek.