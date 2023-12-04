Isparta Mobilya: Kalite ve Tasarımın Lideri

Mobilya sektöründe kendine özgü tasarım ve üstün kalite anlayışıyla fark yaratan Isparta Mobilya, başarı dolu hikayesini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Isparta Mobilya'nın öncü ismi ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Türker, sektördeki vizyonunu, başarı öyküsünü ve gelecek hedeflerini Isparta Haber Ajansı muhabiriyle paylaştı.
Osman Türker, "İtibarın sermayeden daha değerli olduğuna inanıyoruz. İşimizi kaliteli bir şekilde yaptığımız sürece, krizler bir girişimci için engel teşkil etmiyor. Ekonomik zorluklar veya piyasa dalgalanmaları olsun, biz babamızın öğretisiyle 'İşimize bakıyoruz'" diyerek iş anlayışlarını vurguladı.
Mobilya imalatı ve iç dizayn tasarımında genç yaşta sektöre adım atan Osman Türker, başarı hikayelerinde öncelikle babası Mehmet Türker ve emektar ustalarını tebrik etti. Türker, Türkiye'nin ekonomik iniş çıkışlarının genç girişimcileri asla vazgeçmemeye teşvik etmesi gerektiğine inanıyor.
Osman Türker, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye, ekonomik olarak dalgalı bir seyir izleyebilir. Ancak işinizi kaliteli bir şekilde yaptığınızda, krizler sizin için birer fırsata dönüşür. Hedefimiz, öncelikle Isparta'nın adını mobilya ve iç tasarım alanında duyurmak, ardından da Türkiye'de ve dünya genelinde tanınan bir marka olmak."
Not: Isparta Mobilya, 2022 yılında marka tescilini alarak www.ispartamobilya.com adresinden faaliyetlerini kamuoyuyla paylaşıyor.
Isparta Mobilya'nın göz alıcı, sağlam ve dekoratif yaşam alanları oluşturmak konusundaki uzmanlığı, şu tasarım kategorilerini içeriyor:
- Dekorasyon ve Anahtar Teslim İnşaat Projeleri
- Yüklük, Mutfak ve Vestiyer Projeleri
- Yatak Odası ve Çocuk Odası İmalatı
"Fabrikadan Halka" anlayışıyla hareket eden Akdeniz'in En Büyük Mobilya İmalatçısı olarak, Isparta Mobilya müşterilere %100 kaliteyi uygun fiyatla sunmayı taahhüt ediyor. Ayrıca özel proje hizmetleri, tasarım ve iç mimarlık konularında da destek sağlıyor.
Adres: Sanayi Mahallesi 3231 Sokak No:5, ISPARTA
Osman Türker Telefon: +90 541 862 80 35
Mehmet Türker Telefon: +90 543 601 01 84