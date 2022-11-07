Sayı : E-59916911-621.99-7607255Konu : Hayvan Sağlığı İçin Zorlu Şartlarda SahadalarBASIN BÜLTENİHayvan sağlığı ve refahı için her koşulda görev başında olan Şarkikaraağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları aşılama ve küpeleme çalışmaları için teknelerle Mada Adası'na ulaşmaktadır.Beyşehir Gölü'ndeki 32 adanın en büyüğü olan Mada Adası İlimiz Şarkikaraağaç İlçesi Gedikli Köyüne bağlıdır. Mada Adası'nda yaklaşık 30 hanede 180 kişi hayatını sürdürmektedir. Adada yaşayan vatandaşlar geçimlerini balıkçılık, tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. Adada 952 büyükbaş, 1200 küçükbaş hayvan mevcuttur.Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il genelinde hazırlanan plan, program ve projeleri uygulayarak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetler yürütülmektedir. Ayrıca küpeleme çalışmaları ile yeni doğan hayvanlar kayıt altına alınarak kimliklendirilirken, çiftçilerin de devlet desteklerinden faydalanması sağlanmaktadır.Yılda en az 2 kez büyükbaş hayvanlara Şap aşılama çalışması için, yine en az 2 kez küçükbaş hayvanlara PPR (Koyun Keçi Vebası) aşılama çalışması amacıyla adaya gidilmektedir. Ayrıca her 3 ayda yeni doğan hayvanlara küpe takmak amacıyla gidilmekte olup dişi hayvanlara Brusella aşıları yapılmaktadır.Hastalık çıkışlarında ve aşı kampanya dönemlerinde hastalıkla mücadeleyi olumsuz etkilememek için, mesai mefhumu gözetmeksizin; gerekli çalışmaların üreticilere hızlı şekilde aktarılması noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yoğun mücadele verilmektedir.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü