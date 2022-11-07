Yunus Timlerince asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele kapsamında 24.10.2022-30.10.2022 tarihleri arasında yapılan 25 şok uygulamada 1013 şahıs sorgulanmış;
Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 4 şahıs hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılmıştır.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.
Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ