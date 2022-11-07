Isparta’nın Enleri Halk Oylaması Aralık’ta Başlıyor
Aksu Enerji’nin katkıları ile hazırlanan 4’ncü En Isparta - Isparta’nın Enleri Halk Oylaması 1 Aralık Perşembe günü saat 12:00’de başlıyor.
www.enisparta.com internet adresi üzerinden yapılacak oylamada 21 kategoride birçok dal oylanacak.
Oylama Facebook ID girişi üzerinden 21 Aralık Çarşamba günü saat 12:00’a kadar yapılabilecek.
21 kategorinin yer aldığı oylamada her kullanıcı tüm kategorilerde yalnızca 1oy kullanabilecek.
En Isparta – Isparta’nın Enleri projesi kapsamında 21 kategoride birinci gelenlerin yanı sıra Isparta İçin Toplumsal Katkı Ödülleri ile Merhum Gazeteci Ramazan Acar Özel Ödülü de sahibini bulacak.
Ödül töreni 18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 21:00’de Barida Hotel’s Gül Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Öte yandan En Isparta - Isparta’nın Enleri ödül töreni Kanal32 televizyondan da canlı olarak yayınlanacak.
İŞTE BU YILIN KADEGORİLERİ
Isparta'nın En Görülmeye Değer Yeri
En Başarılı Bürokrat
En Başarılı İlçe Belediye Başkanı
En İyi Meslek İmkanı Sunan Bölüm (SDÜ)
En İyi Meslek İmkanı Sunan Bölüm (ISUBÜ)
En Başarılı Dil Okulu
En Başarılı Özel Kreş & Anaokulu
En Başarılı Özel Ortaokul
En Başarılı Özel Lise
En Başarılı Mahalle Muhtarı
En Başarılı Veteriner Kliniği
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