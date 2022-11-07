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Isparta’nın Enleri Halk Oylaması Aralık’ta Başlıyor

Isparta’nın Enleri Halk Oylaması Aralık’ta Başlıyor
ISPARTA
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Isparta’nın Enleri Halk Oylaması Aralık’ta Başlıyor
Aksu Enerji’nin katkıları ile hazırlanan 4’ncü En Isparta - Isparta’nın Enleri Halk Oylaması 1 Aralık Perşembe günü saat 12:00’de başlıyor.
www.enisparta.com internet adresi üzerinden yapılacak oylamada 21 kategoride birçok dal oylanacak.
Oylama Facebook ID girişi üzerinden 21 Aralık Çarşamba günü saat 12:00’a kadar yapılabilecek.
21 kategorinin yer aldığı oylamada her kullanıcı tüm kategorilerde yalnızca 1oy kullanabilecek.
En Isparta – Isparta’nın Enleri projesi kapsamında 21 kategoride birinci gelenlerin yanı sıra Isparta İçin Toplumsal Katkı Ödülleri ile Merhum Gazeteci Ramazan Acar Özel Ödülü de sahibini bulacak.
Ödül töreni 18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 21:00’de Barida Hotel’s Gül Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Öte yandan En Isparta - Isparta’nın Enleri ödül töreni Kanal32 televizyondan da canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE BU YILIN KADEGORİLERİ
Isparta'nın En Görülmeye Değer Yeri​​​
En Başarılı Bürokrat​​​
En Başarılı İlçe Belediye Başkanı​​
En İyi Meslek İmkanı Sunan Bölüm (SDÜ)​​
En İyi Meslek İmkanı Sunan Bölüm (ISUBÜ)​​​
En Başarılı Dil Okulu​
En Başarılı Özel Kreş & Anaokulu​​​
En Başarılı Özel Ortaokul​​​
En Başarılı Özel Lise​
En Başarılı Mahalle Muhtarı​​
En Başarılı Veteriner Kliniği​​
En İyi Hizmet Veren Banka​​​
Isparta'yı Tanıtan En İyi Haber​​
En Başarılı Sosyal Medya Hesabı​​​
En İyi Eğlence Mekanı​​​
En İyi Gül Ürünü Markası​​​
En Başarılı Özel Hastane​​
En İyi Düğün Salonu​​
En Başarılı Isparta32spor’lu Futbolcu​​
En İyi Yerel Alışveriş Marketi​​
En İyi Sinema Salonu
 
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