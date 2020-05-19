Hava sıcaklıkları önemli derecede düşecek. Yaklaşık bir haftadır aşırı sıcaklarla adeta kavrulan Isparta’ya Perşembe gününden itibaren yağışlı ve serin hava geliyor.



Hava sıcaklıkları Çarşamba günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, Perşembe günü ise kuzey ve iç bölgelerinde 6 ila 12 derece azalacak. Yurdun büyük bölümünde sağanaklara neden olacak bu sistemin cuma günü ülkeyi terk etmesi bekleniyor Türkiye'nin, yarın akşam saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIKLARI 10

DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji Müdürlüğünde kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Çarşamba günü akşam ile Perşembe günü sabah saatleri arasında sağanak geçişi olacağı ve hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalması bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesi ve yağışlı hava Cuma günü de devam edecek ve Cumartesi gününden itibaren Isparta’yı yine güneşli günler bekliyor.



HAVA YAĞACAK,

ORTAM SERİNLEYECEK

Geçtiğimiz hafta 35 dereceye kadar çıkan Isparta’daki hava sıcaklıkları yarından itibaren 10 derece birden düşecek. Buna göre, 20 Mayıs Çarşamba günü Isparta’da hava sıcaklığı gündüz 32, gece 14. 21 Mayıs Perşembe günü gündüz 29 gece 11 ve 22 Mayıs Cuma günü ise gündüz 23 ve gece 6 derece olacak. Hava ise yarın parçalı bulutlu olurken, Perşembe ve Cuma günü ise sağanak yağışlı geçecek.