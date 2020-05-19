Aziz Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, naaş’ı saat 11.30’da askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanına getirildi. Şehidimizin naaşını, ailesi ve il protokolü tarafından karşılandı.Şehidimizin naaşı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanına getirildi. Kahraman Şehidimiz Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çitçi’nin cenaze törenine; ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı.İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından kahraman şehidimizin naaşı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracını konularak garnizon şehitliğine götürüldü.Törene katılan vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganı attı. Kahraman şehit Çitçi’nin cenazesi, daha sonra garnizon şehitliğinde defnedildi.Şehidin babasına defin sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Türk Bayrağı takdim edildi.