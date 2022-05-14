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Empati yaptılar, engelli bireylerin hayat zorluklarını paylaştılar

Empati yaptılar, engelli bireylerin hayat zorluklarını paylaştılar
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Empati yaptılar, engelli bireylerin hayat zorluklarını paylaştılar
 
Isparta Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası programlarına devam ediyor. Belediye Engelli Koordinasyon Birimi tarafından hafta sonunda da Kaymakkapı Meydanında engelsiz sahne ve empati standı etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında meydanda Isparta Yürüme Engelliler Yaşam Derneği ile Isparta Üreten Engelliler Derneği standında engelliler tarafından üretilen ürünlerin satışı yapılırken, Duy Beni Rehabilitasyon Merkezi İşitme Engelliler Müzik Gurubu, müzik dinletisi sundu.
Meydana kurulan empati standında sağlıklı bireyler, yürüme engelli vatandaşların kullandıkları tekerlekli sandalyelerle parkuru geçerken, gözlerine bant takan vatandaşlarda baston ile yön bularak, kendileri için hazırlanan bitiş noktasına ulaşmak için çaba sarf etti. Vatandaşlar gözleri kapalı olarak yaprak, kağıt ve kum olan kutulara ellerini sokarak bu maddelerin ne olduğunun cevabını vermeye çalıştılar.
Tekerlekli sandalye ile parkuru tamamlayan Bilal Demirtaş, Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere gönüllü olarak katıldığını dile getirerek, “Engelliler Haftası farkındalık etkinlikleri için teşekkür ediyorum. Bugün bir nebze de olsa engelli bireylerin yaşantılarını anlıkta fark edip, aslında onların hayatlarını kolaylaştırmak gerektiğini bir kez daha gördüm. Hazırlanan parkurdaki ufak engellerin bile engellilerimize nasıl zorluk oluşturabildiğini gördük. 30 metrelik bir parkur ancak çok yorucuydu. Parkurun sonuna doğru ciddi anlamda yorulduğumu hissettim. Bu sürüş benim adıma da bir farkındalık oldu. Engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için bizlerin de elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Yüzüne taktığı bant ile önce yönü kaybettirilen, ardından hedef noktaya ulaşması ve kutular içindeki kağıt, kum ile yaprak olan nesneleri tespit etmesi istenen üniversite öğrencisi Hakan Özdamar da, gözleri kapalı olarak 50 metrelik bir yürüyüş esnasında yaşadıklarını ve duygularını paylaştı. Özdamar, “Görmemek zor. Karşıma çeşitli engeller çıktı ancak ne olduğunu bilmiyordum, bana oldukça güçlük yaşattı. Kılavuz yolda çok zorlanmadım ancak parkur dışında kaldırıma, yola konanlar yürümeme engel oldu. Birisi yanınızda olmadan yönünüzü bulmak gerçekten çok zor. Bu yüzden çağrım görme engellilerimizin yürüme yollarına, kaldırımlara vatandaşlarımızın herhangi bir şey koymamasıdır” görüşlerinde bulundu.
Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz ise haftaya ve belediye olarak düzenlenen etkinliklere ilişkin bilgiler verdi. Gökgöz, “Salı günü başladığımız etkinliklerimiz hafta sonu da devam etti. Bugün engelsiz sahne etkinliklerimiz ve empati standı etkinliklerimiz oldu. Empati standı ile farkındalık oluşturduk. Bir ortopedik bir görme engellinin yaşamış olduğu zorlukları anlatmaya çalıştık. Engelsiz sahne etkinliğimizle de, engellilerimizin sporda, müzikte, hayatta engeli olmadığına değinmeye çalıştık. Aynı zamanda hafta boyunca açık olan standımızda devam ediyor. İki derneğimizin yapmış olduğu ürünler burada. Bu ürünleri de engelli arkadaşlarımız yapıyor. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde bizlere desteklerini esirmeyen Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e, organizasyonlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
 
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