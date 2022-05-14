6 senedir meme kanseri ile mücadele eden 48 yaşındaki hastamız, beyin metastazı sebebiyle hastanemiz Beyin ve Sinir cerrahi bölümü doktorlarından Op.Dr. Osman BÜYÜKBIÇAK ve Op.Dr. Görkem BITIRAK'ın gerçekleştirdiği Isparta Şehir Hastanesinde ilk kez yapılan Nöronavigasyon ile kitle çıkarılması ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu ve onkoloji hastaları için umut oldu. Başarılı ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Osman BÜYÜKBIÇAK Hastamızın derin yerleşimli metastazı vardı, nöronavigasyon sistemi sayesinde doğru adrese ulaştık, cerrahi sınırlarımızı küçülttük, daha az kan kaybımız ve daha kısa cerrahi süremiz oldu, bu yüksek riskli ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik, ameliyat öncesi genel durumu kötü olan, damardan beslenen, sağ tarafı felç olan hastamız şu an gayet iyi, istediğini yiyebiliyor ve destekli yürüyebiliyor, hastanemizde en yeni teknolojileri kullanarak hastalarımıza şifa oluyoruz.' derken, Op. Dr. Görkem BITIRAK ise ' Nöronavigasyon sistemi ile operasyon sırasında kitle sınırlarına 3 boyutlu olarak ulaşıp başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik, bu sistem bizim kalıcı nörolojik kayıp oluşturacak alanlara girmememizde yardımcı oluyor, ameliyattan önce yürüyemeyen hastamız şu an yürüyor.' dedi.Hastamız tekrar yürüyebildiğini dile getirerek ameliyattan sonra sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ve bu süreçte yanında Op.Dr. Osman BÜYÜKBIÇAK ve Op.Dr. Görkem BITIRAK başta olmak üzere ameliyathane, servis çalışanları ve Isparta Şehir Hastanesinin tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Bizde Isparta Şehir Hastanesi olarak hastamıza sevdikleriyle beraber sağlıklı günler dileriz.Isparta Şehir Hastanesi