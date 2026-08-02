Isparta'da Hareketli Saatler: Dereboğazı ve Deregümü'de Kaza, Özkanlar Kavşağı'nda Yıkım Tepkisi

1. Isparta-Antalya Karayolunda Şiddetli Çarpışma: 4 Yaralı

Kaza Detayları: Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı .

Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan . Ekipler Sevk Edildi: İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Hastaneye Kaldırıldılar: Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik Akışı: Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

2. Deregümü Kavşağında Otomobil Takla Attı

Araç Ters Döndü: Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri takla atarak yol kenarında ters döndü .

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri . Ekipler Olay Yerinde: İhbarın ardından adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Var: Kazada yaralananların olduğu bildirilirken, sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazada yaralananların olduğu bildirilirken, sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İnceleme Başlatıldı: Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü verilirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

3. Özkanlar Kavşağındaki Tedbirsiz Yıkım Vatandaşı Çileden Çıkardı

Yol Trafiğe Kapatılmadı: Yıkım esnasında yolun trafiğe kapatılmadığı ve yeterli emniyet tedbirlerinin alınmadığı öne sürüldü.

Yıkım esnasında yolun trafiğe kapatılmadığı ve yeterli emniyet tedbirlerinin alınmadığı öne sürüldü. Molozlar Yola Saçıldı: İş makinelerinin çalışması sırasında ortaya çıkan moloz ve inşaat atıkları yola ve kaldırıma saçıldı.

İş makinelerinin çalışması sırasında ortaya çıkan moloz ve inşaat atıkları yola ve kaldırıma saçıldı. Trafik Kilitlendi: Yıkım nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Hem sürücüler hem de yoldan geçen yayalar zor anlar yaşadı.

Yıkım nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Hem sürücüler hem de yoldan geçen yayalar zor anlar yaşadı. Denetim Çağrısı: İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede tedbirsiz çalışma yapılmasına tepki gösteren vatandaşlar, can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirterek yetkilileri denetimleri artırmaya davet etti.

Isparta-Antalya Dereboğazı karayolu Burdur’un Ağlasun ilçesi yakınlarında bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.Isparta Deregümü Köyü Kavşağı'nda iki otomobilin karıştığı bir başka trafik kazası meydana geldi.Isparta’nın en işlek noktalarından biri olan Özkanlar Kavşağı’nda gerçekleştirilen bina yıkım çalışması, güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle sürücülerin ve yayaların tepkisini topladı.