Eğirdir’de Yaylaya Yıldırım Düştü: 59 Oğlak Telef Oldu

Eğirdir’de Yaylaya Yıldırım Düştü: 59 Oğlak Telef Oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 26.07.2026 21:29
89848 Okunma
0

Eğirdir’de Yaylaya Yıldırım Düştü: 59 Oğlak Telef Oldu, Üreticiler Destek Bekliyor

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Bağcık köyü Keşli Yaylası’nda meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 59 oğlak telef oldu. Yaşanan felaketin ardından bölgeye giden Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş, mağdur olan üreticilerin zararlarının karşılanması için yetkililere çağrıda bulundu.
Isparta’nın Eğirdir ilçesi Bağcık köyü sınırları içerisinde yer alan Keşli Yaylası’nda besicilik yapan üreticiler acı bir olayla sarsıldı. Aniden bastıran olumsuz hava koşulları sırasında yaylaya düşen yıldırım, Ali Arslan ve İsmail Arslan’a ait küçükbaş hayvan sürüsünü vurdu. Yıldırımın isabet ettiği alanda 59 oğlak telef oldu.

Bulaşıcı Hastalık Riskine Karşı Çukura Gömülerek İmha Edildi

Olayın ardından yaylada büyük panik ve üzüntü yaşanırken, sağlık ve çevre tedbirleri kapsamında vakit kaybetmeksizin harekete geçildi. Telef olan 59 oğlak, olası bulaşıcı hastalık risklerinin ve salgınların önüne geçebilmek amacıyla kepçe yardımıyla açılan geniş ve derin bir çukura kireçlenerek gömüldü.

Birlik Başkanı Sarıdaş Olay Yerinde: "Zararlar Karşılanmalı"

Yaşanan doğal afetin ardından Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sarıdaş, Keşli Yaylası’na giderek zarar gören üreticiler Ali Arslan ve İsmail Arslan ile bir araya geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sarıdaş, mağduriyetin boyutuna dikkat çekti.
Yetkililerden yardım talebinde bulunan Hüseyin Sarıdaş, şu açıklamalarda bulundu:
"Yıldırım düşmesi sonucu büyük bir mağduriyet yaşayan ve emekleri ziyan olan üreticilerimizin zararlarının bir an önce karşılanabilmesi için ilgili tüm yetkililerden ve kurumlarımızdan destek ve yardım bekliyoruz."

Üreticilerden İlgili Kurumlara Çağrı

Yıllardır yaylada geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve bir anda büyük bir maddi kayba uğrayan üreticiler Ali Arslan ve İsmail Arslan, sürülerini yeniden toparlayabilmek ve uğradıkları zararın telafi edilebilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının gerekli desteği sağlamasını talep etti.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA!
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!
Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor
Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!
Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!
Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!
Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!
Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı!
Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı
Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam!
Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı