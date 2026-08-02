Eğirdir’de Yaylaya Yıldırım Düştü: 59 Oğlak Telef Oldu, Üreticiler Destek BekliyorIsparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Bağcık köyü Keşli Yaylası’nda meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 59 oğlak telef oldu. Yaşanan felaketin ardından bölgeye giden Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş, mağdur olan üreticilerin zararlarının karşılanması için yetkililere çağrıda bulundu.
Isparta’nın Eğirdir ilçesi Bağcık köyü sınırları içerisinde yer alan Keşli Yaylası’nda besicilik yapan üreticiler acı bir olayla sarsıldı. Aniden bastıran olumsuz hava koşulları sırasında yaylaya düşen yıldırım, Ali Arslan ve İsmail Arslan’a ait küçükbaş hayvan sürüsünü vurdu. Yıldırımın isabet ettiği alanda 59 oğlak telef oldu.
Bulaşıcı Hastalık Riskine Karşı Çukura Gömülerek İmha EdildiOlayın ardından yaylada büyük panik ve üzüntü yaşanırken, sağlık ve çevre tedbirleri kapsamında vakit kaybetmeksizin harekete geçildi. Telef olan 59 oğlak, olası bulaşıcı hastalık risklerinin ve salgınların önüne geçebilmek amacıyla kepçe yardımıyla açılan geniş ve derin bir çukura kireçlenerek gömüldü.
Birlik Başkanı Sarıdaş Olay Yerinde: "Zararlar Karşılanmalı"Yaşanan doğal afetin ardından Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sarıdaş, Keşli Yaylası’na giderek zarar gören üreticiler Ali Arslan ve İsmail Arslan ile bir araya geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sarıdaş, mağduriyetin boyutuna dikkat çekti.
Yetkililerden yardım talebinde bulunan Hüseyin Sarıdaş, şu açıklamalarda bulundu:
"Yıldırım düşmesi sonucu büyük bir mağduriyet yaşayan ve emekleri ziyan olan üreticilerimizin zararlarının bir an önce karşılanabilmesi için ilgili tüm yetkililerden ve kurumlarımızdan destek ve yardım bekliyoruz."