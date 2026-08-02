Eğirdir’de Yaylaya Yıldırım Düştü: 59 Oğlak Telef Oldu, Üreticiler Destek Bekliyor

Bulaşıcı Hastalık Riskine Karşı Çukura Gömülerek İmha Edildi

Birlik Başkanı Sarıdaş Olay Yerinde: "Zararlar Karşılanmalı"

"Yıldırım düşmesi sonucu büyük bir mağduriyet yaşayan ve emekleri ziyan olan üreticilerimizin zararlarının bir an önce karşılanabilmesi için ilgili tüm yetkililerden ve kurumlarımızdan destek ve yardım bekliyoruz."

Üreticilerden İlgili Kurumlara Çağrı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Bağcık köyü sınırları içerisinde yer alan Keşli Yaylası’nda besicilik yapan üreticiler acı bir olayla sarsıldı. Aniden bastıran olumsuz hava koşulları sırasında yaylaya düşen yıldırım, Ali Arslan ve İsmail Arslan’a ait küçükbaş hayvan sürüsünü vurdu. Yıldırımın isabet ettiği alandatelef oldu.Olayın ardından yaylada büyük panik ve üzüntü yaşanırken, sağlık ve çevre tedbirleri kapsamında vakit kaybetmeksizin harekete geçildi. Telef olan 59 oğlak, olası bulaşıcı hastalık risklerinin ve salgınların önüne geçebilmek amacıyla kepçe yardımıyla açılan geniş ve derin bir çukura kireçlenerek gömüldü.Yaşanan doğal afetin ardından, Keşli Yaylası’na giderek zarar gören üreticiler Ali Arslan ve İsmail Arslan ile bir araya geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sarıdaş, mağduriyetin boyutuna dikkat çekti.Yetkililerden yardım talebinde bulunan Hüseyin Sarıdaş, şu açıklamalarda bulundu:Yıllardır yaylada geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve bir anda büyük bir maddi kayba uğrayan üreticiler Ali Arslan ve İsmail Arslan, sürülerini yeniden toparlayabilmek ve uğradıkları zararın telafi edilebilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının gerekli desteği sağlamasını talep etti.