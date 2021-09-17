Hafta yürüyüş ile başladı

Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıltemasıyla kutlanıyor. Isparta Belediyesi de 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak haftanın startını Gökçay Kavşağından başlattığı ve Kirazlıdere’ye kadar devam eden doğa yürüyüşüyle gerçekleştirdi.16-22 Eylül tarihleri arasında her yıl farklı bir temayla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yılolarak belirlendi. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek olan ve farkındalık oluşturan programın startı Gökçay Kavşağından verildi. Hafta dolayısıyla Kirazlıdere’ye doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.Kirazlıdere’ye kadar yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar buradan, şehri kuşbakışı izledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geniş katılımlı bir yürüyüş yaptıklarını dile getirerek, “Bu bir farkındalık hareketliliği. Bizlerde daha çok hareket etmek, daha çok yürüyebilmek, spor yapabilmek amacıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. 2019 yılında ilk göreve geldiğimizde hafta dolayısıyla yapmış olduğumuz etkin çalışmalarla belediyemiz, ilimiz birinci seçilmiş ve ödüllerimizi almıştık. 2020 yılında ise pandemi süreci dolayısıyla sürece uygun şartlarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve bu farkındalığı ortaya koyduk” dedi.Bu yıl da amaçlarının hafta dolayısıyla hazırlanan program kapsamında farkındalık oluşturmak olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, vatandaşları araçlardan inerek, bisiklete binmeye, yürümeye davet etti. Başdeğirmen, “Amacımız daha fazla hareket edebilmek ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmek” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hafta boyunca yapılacak etkinliklere ilişkin bilgiler verdi.Hareketlilik Haftası dolayısıyla sporcular ve antrenörlerin de katılımıyla etkinliklere start verdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Buradaki amaç bir farkındalık yaratmak, doğanın içerisinde olmak, egzoz gazlarından kaçınmak. Motorize olmayan bir yaşam şeklini çocuklara, gelecek nesillere aktarılması yönünde örnek bir yürüyüş sergiledik. Bu faaliyete katkı veren Isparta Belediyesine sporcularımıza, antrenörlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla, bugün akşam saat 20.30’da Valilik önünden başlayacak ve çayboyundan Kirazlıdere’ye kadar sürecek bisiklet turu düzenlenecek.Etkinlikler hafta boyunca plates, step, aerobik, zumba gösterileri, Bocce Turnuvası, taekwondo, kickboks, muaythai gösterileri, tandem bisikletler ile görme engellilere yönelik bisiklet turu gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.Ayrıca pazar günü saat 10.00’da Sidre, Kent Ormanı ve Kirazlıdere yürüyüş etkinliği, aynı gün saat 15.00’da engellilerle empati sağlamak için, sağlıklı bireyler tekerlekli sandalye ve beyaz bastonla yürüyüş, saat 17.00’da da belediye önünden başlayacak Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılacak.