ISPARTA' DAKİ ÇİFTÇİLERE ÖNEMLİ DUYURU
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu...
Yapılan açıklamada: ''KURAKLIK NEDENİYLE YOZDE 30 VE ÜZERİ VERİM KAYBI YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK...
Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Bakanlığımız tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.'' Denildi.