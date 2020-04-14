**GÜNLÜK 20 BİN ADET MASKE ÜRETİLİYOR



**GÖNÜLLÜ KADINLARDA GÖREV ALIYOR

**MASKELER TÜM PAZARYERLERİ VE OTOBÜSLERDE

**MASKELER STERİLİZE EDİLİYOR,

PAKETLENİYOR, İHTİYACI OLANA ULAŞTIRILIYOR

**7 GÜN 24 SAAT MÜCADELEYE DEVAM

Isparta Belediyesi günlük maske üretimini 20 bin adede çıkarırken, maskeler merkez ile birlikte 12 ilçe, 9 belde ile köylerdeki vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) birimince günlük 20 bin adet maske ve tulum üretimi gerçekleştiriliyor. Tamamen steril bir şekilde üretimi gerçekleşen maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak pazaryerleri, halk otobüsleri, otogar ve köy garajındaki otobüslere dağıtılıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli” derken, ‘evde kal’ çağrısında bulundu. Başedeğirmen, “” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak Korona Virüsüne karşı aldıkları tedbirler hakkında bilgiler verdi ve bu kapsamda da belediye olarak vatandaşların kullanımı için seri olarak maske ve tulum üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.Piyasada yüksek fiyatlarla maske satışının geçekleştirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske satışlarını yasakladığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak destek amacıyla maske üretimi çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Başdeğirmen, “” dedi.Günlük maske üretiminin lastik dikimlerinin belediyenin dört atölyesiyle birlikte gönüllü kadınlardan oluşan 33 evde dikildiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “” şeklinde kullandı.Maskelerin dağıtımının gerçekleştirildiği noktalar hakkında da bilgiler veren Başdeğirmen, “” görüşlerinde bulundu.Maskesi bulunmayan tüm vatandaşlara maskelerin verildiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “” ifadelerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen son olarak maske üretimi ve dağıtımı ile birlikte korona virüsüne karşı 7 gün 24 saat esasına göre topyekün mücadele eden belediye çalışanları ve gönüllü olarak görev alan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.