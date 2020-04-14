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ISPARTA'DA GÜNLÜK 20 BİN ADET MASKE ÜRETİLİYOR

Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli”

ISPARTA'DA GÜNLÜK 20 BİN ADET MASKE ÜRETİLİYOR
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Isparta Belediyesi günlük maske üretimini 20 bin adede çıkarırken, maskeler merkez ile birlikte 12 ilçe, 9 belde ile köylerdeki vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. 
Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli”
 
Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) birimince günlük 20 bin adet maske ve tulum üretimi gerçekleştiriliyor. Tamamen steril bir şekilde üretimi gerçekleşen maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak pazaryerleri, halk otobüsleri, otogar ve köy garajındaki otobüslere dağıtılıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli” derken, ‘evde kal’ çağrısında bulundu. Başedeğirmen, “Hep beraber mücadele vermek zorundayız. Devletimizin aldığı kararlara uyarsak başarılı oluruz. Uyarılara ve hijyene dikkat edelim, sosyal mesafemizi koruyalım” dedi.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak Korona Virüsüne karşı aldıkları tedbirler hakkında bilgiler verdi ve bu kapsamda da belediye olarak vatandaşların kullanımı için seri olarak maske ve tulum üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

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**GÜNLÜK 20 BİN ADET MASKE ÜRETİLİYOR
Piyasada yüksek fiyatlarla maske satışının geçekleştirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske satışlarını yasakladığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak destek amacıyla maske üretimi çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Başdeğirmen, “Belediyemize ait ISMEK birimimizin altyapısı var. Bu altyapıyı güçlendirdik, seri maske üretimi için makine aldık. Günde 20 bin adet maske üretimi gerçekleştiriyoruz. Lastiklerinin dikilerek ve dezenfektesiyle birlikte günlük net 12 bin adet maskeyi kullanılabilir hale getiriyoruz. Önemli olan maskeyi sağlıklı bir şekilde üretebilmek. Maskeleri steril bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Belediyemizin imalathaneleri var, burada üretiliyor, belediyemizin sağlık işleri müdürlüğünde sterilizesini ve paketlemesini gerçekleştiriyoruz. Entegre bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

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**GÖNÜLLÜ KADINLARDA GÖREV ALIYOR
Günlük maske üretiminin lastik dikimlerinin belediyenin dört atölyesiyle birlikte gönüllü kadınlardan oluşan 33 evde dikildiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Verdiğimiz maskeleri evlerden alıyoruz ve sterilizesini gerçekleştiriyoruz. Şu anda bu üretim 65 kadınımız tarafından yapılıyor. makinelerimizi arttırarak daha fazla üretim yapıp daha fazla insanımıza ulaşmak için mücadele veriyoruz” şeklinde kullandı.

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**MASKELER TÜM PAZARYERLERİ VE OTOBÜSLERDE
Maskelerin dağıtımının gerçekleştirildiği noktalar hakkında da bilgiler veren Başdeğirmen, “Isparta’mızda kurulan tüm pazaryerlerimizde maskeleri olmayan vatandaşlarımıza maskelerini veriyoruz ve pazaryerlerine maskesiz girmemelerini sağlıyoruz. Halk otobüslerimize maskesiz binmek yasak, halk otobüslerimize veriyoruz. Köy garajımıza ve otogarımıza gelen tüm otobüslerimize zabıtamız aracılığıyla maske teslim ediyoruz” görüşlerinde bulundu.

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**MASKELER STERİLİZE EDİLİYOR,
PAKETLENİYOR, İHTİYACI OLANA ULAŞTIRILIYOR
Maskesi bulunmayan tüm vatandaşlara maskelerin verildiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Maskesi olmayan vatandaşlarımızın evlerine maskelerini teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız maskelerin ellerde yapıldığını görüyor ve haklı olarak steril olup olmadığı noktasında tereddüt yaşıyor. Vatandaşlarımız şunu bilsin, maskeler dikildikten sonra pakete girmeden önce bir saat boyunca 150 derecede steril ediliyor. Entegre, steril ve sağlıklı bir şekilde çalışılıyor. Maskelerimiz steril bir halde 2’li, 5’li, 10’lu, 15’li, 20’li ve 50’li paketlerimizde yer alıyor. Bunları ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İlçe ve beldelerimizi de unutmadık, oralara da gönderiyoruz. Sadece şehrimizi değil, 12 ilçe 9 beldesiyle köyleriyle her ihtiyacı olan yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle yetişeceğiz. Maske üretimimizin yanı sıra tulum da dikiyoruz. Hiçbir sorun olmadan bunu gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘her eve haftada bir kez 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza 5’er adet maske göndereceğiz’ dediler. Bu dağıtımlar da başladı. Valiliğimiz aracılığıyla da dağıtılan maskeler var. 3-4 koldan vatandaşlarımızın istedikleri yerden maskeleri temin etme imkanı var. Maskeye ulaşamayan vatandaşlarımız belediyemize gelerek de bu maskelerden temin edebilirler. Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Onları çok seviyoruz, uzun yıllar vatandaşlarımızla sağlıklı yaşamak istiyoruz. Hep birlikte 14 kurala uyarsak, acil işimiz olmadıkça evden çıkmazsak biz bunu yeneceğiz. Bunun için hep beraber mücadele vermek zorundayız. Devletimizin aldığı kararlara uyarsak başarılı oluruz. Uyarılara dikkat edelim, sosyal mesafemizi koruyalım, hijyene dikkat edelim” ifadelerinde bulundu. 

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**7 GÜN 24 SAAT MÜCADELEYE DEVAM
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen son olarak maske üretimi ve dağıtımı ile birlikte korona virüsüne karşı 7 gün 24 saat esasına göre topyekün mücadele eden belediye çalışanları ve gönüllü olarak görev alan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.
 
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