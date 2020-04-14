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Dinlenirken bile yağ yakımı sağlıyor...

Dinlenirken bile yağ yakımı sağlıyor...
ISPARTA
G.Tarihi: 14.04.2020 22:19
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Yağ yakmaya yardımcı olan ve metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir?
Zayıflamak ve daha sağlıklı beslenmek için zorlu diyet listelerine bağlı kalmadan bazı beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesiyle de mümkün olmaktadır. Daha hızlı kilo vermek için bazı gıdaların tüketim miktarını arttırarak ekstra bir çaba sarf etmeden sadece sağlıklı beslenerek yağların yakılması muhtemeldir. İşte yağ yakmaya yardımcı olan besinler...

Fazla kilolardan kurtulmak, uzun süreli ve çok zor diyetler yapmaya gerek kalmadan, daha sağlıklı ve ölçülü beslenerek mümkün olmaktadır. Kişiler, doğal yiyeceklere yönelerek, sağlıklı beslenmeye özen gösterdiği takdirde fazla kilolar kendiliğinden gitmeye başlayacaktır. Bazı gıdaların sağlıklı olmasının yanında vücut fonksiyonlarının daha düzenli çalışmasına yardımcı olurken yağların da hızla yakılmasını sağlamaktadır. 

YAĞ YAKIMINA YARDIMCI OLAN BESİNLER
Düzenli ve sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruduğu gibi organların düzenli çalışmasına da yardımcı olmaktadır. Kilo vermek isteyen kişilerin zorlu diyetlere girmeden beslenmelerine dikkat ederek kilo vermeleri mümkün görünmektedir. Yağ yakmaya yardımcı besinler şunlardır:

YOĞURT
Kalsiyum kaynağı olan yoğurt, bel ve göbek bölgesindeki yağların yakılmasına yardımcı olmaktadır. Zengin probiyotik kaynağı olan yoğurt, her gün 1 kase olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Metabolizmayı hızlandıran yoğurt, pul biber ve limon ile karıştırıldığında zayıflamaya yardımcı çok etkili kür olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

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YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, gün içerisinde ara öğünlerde tüketilmesi tavsiye edile ve yağ yakmaya yardımcı bir besindir. Her gün 1 ya da 2 fincan tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Kafein içerdiği için kalp hastalarının daha ölçülü ve kahve ile aynı gün içmemesi önerilmektedir.

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SİRKE
Salatalarda kullanılan sirke, yeterli miktarda alındığında yağları vücutta depolanmasına karşı direnmektedir. Özellikle sabah aç karnına bir bardak ılık suyun içerisine birkaç damla sirke ekleyip içmek hem metabolizmayı hızlandıracak hem de vücudu biriken toksinlerden arındıracaktır.

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BAKLAGİLLER
Baklagiller, neredeyse kırmızı et kadar protein barındıran besinler olduğu için çok sağlıklıdır. Kalp ve damar yollarına hiçbir zarar vermeden vücudun ihtiyacı olan proteini karşılamaktadır. Yüksek lif kaynağı olan baklagiller, metabolizmanın sağlıklı çalışmasını sağlarken, yağ yakmayı da hızlandırdığı bilinmektedir. 

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MUZ
Potasyum kaynağı olan muz, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korumaktadır. Gün içerisinde alınan gıdaların yağa dönüşmesini engelleyen muz, günde 1 tane yenmesi tavsiye edilmektedir.

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BROKOLİ
İçerdiği zengin besin değerlerine oranla düşük kaloriye sahip olan bir besindir. Yüksek lif kaynağı olması nedeniyle gün içerisinde tüketilmesi durumunda uzun süre tokluk hissi verir. Vücutta biriken yağların yakılmasına yardımcı olan brokoli, hafta 2-3 kere tüketilmesi önerilmektedir.

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TARÇIN
İnsülin dengesini sağlayan tarçın, vücudun tatlı ihtiyacını gidermekten birebirdir. Toz halindeki tarçının bir kase yoğurtla karıştırılıp tüketilmesi yağ yakmayı hızlandırmaktadır. Bu kürün haftada birkaç kez tüketilmesi önerilmektedir.

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AVOKADO
Doymamış yağ içeren avokado, vücudun ihtiyaç duyduğu yağları en sağlıklı şekilde karşılamaktadır. Aynı zamanda karaciğer yağlanmasına engel olduğu bilinmektedir. Kalp ve damar sağlığını koruyan avokado, kötü kolesterolün de düşmesine yardımcı olmaktadır. Salatalara ve bazı kürlere eklenerek tüketilmesi önerilmektedir.

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YUMURTA
Çok zengin protein kaynaklı besinlerin başında gelen yumurta, her gün tüketilmesi durumunda cilt ve saç sağlığına iyi geldiği görülmektedir. Aynı zamanda kolesterolün düşürülmesine yardımcı olarak kalp ve damar sağlığını da korumaktadır. Tüm bunların yanında tok tutma özelliği olan yumurtanın vücutta biriken fazla yağları da yok ettiği bilinmektedir. Beslenme uzmanları her gün düzenli olarak yumurta yenmesini tavsiye etmektedir.

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YULAF
Lif kaynağı olan yulaf, uzun süre tok tutma özelliği sayesinde kilo vermek isteyenlerin her gün bir öğünde yer vermeleri tavsiye edilen besinlerin başında gelmektedir. Metabolizmayı hızlandıran yulaf yağların yakılmasına da yardımcı olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.

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SU 
Sağlıklı bir bireyin her gün en az 2 litre kadar tüketmesi gereken su, metabolizmayı hızlandırarak daha çabuk kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olmasıyla da bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. 
 
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