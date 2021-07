Tarzınıza Uygun Perde Tercihi

Perde, görsel olarak hem evinizi güzelleştirir hem de fonksiyonel olarak ışığı engelleyerek eşyalarınızı güneşten korur, sesi emer ve size kişisel gizlilik sağlar ve konfor alanı oluşturur. Genel olarak evin dekorasyonu tamamlandıktan sonra evin tarzına göre perde kumaşı ve de model seçiminin yapılması önerilmektedir. Evin dekorasyonu ve sizin tercihinizin yanı sıra pencere yapısı ve odanın kullanım amacı da perde seçiminde önem gösterilmesi gereken detaylar arasındadır. Duvar rengi de perdenin dokusu ve renk seçimi açısından etki etmektedir. Evinizdeki bütün mobilyalar perde modelleri seçimi için etkilidir. Klasik mobilyalarınız var ise klasik modelleri, modern bir dekorasyona sahipseniz de modern tasarımları seçebilirsiniz ya da dilerseniz birçok tarzı karıştırarak da kendi tasarımınızı oluşturabilir, stilinizi yansıtabilirsiniz. Eviniz modern bir dekora sahip ise bu tarz mekanlar için tercih edilebilecek tasarımlar bulunmaktadır. Bunlar arasında, japon perde, panel ya da katlamalı perde sistemleri yer almaktadır. Ek olarak hazır perde grupları da modern perdeler arasında yer almaktadır. Birkaç örnek ile açıklayacak olursak; dikey perde, jaluzi perde, plise perde ve stor perde tasarımları aynı zamanda kullanım rahatlığı da sağlamakta ve tercih edilmektedir. Perde, evinizin şık olmasını öne çıkaran en büyük aksesuarlardan biridir. Doğru perde seçimiyle dekorasyonunuzu tamamlamak, perde çeşitleri arasından doğru kumaş tercihiyle de gün ışığından daha fazla yararlanmanızı sağlayacaktır. Tül perde ile dekore edilmiş ya da klasik bir perde ile kombine edilmiş ya da ip perde kullanılmış modellerin bakım ve temizleme işlemleri birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle kullanım biçimi, oda tipi, evin kombinasyonu göz önünde bulundurularak bir seçim yapılmalıdır. Perdeleri özen gösterilmeden kötü bir estetik anlayışı ile ya da uyumsuz olarak seçilmiş bir yaşam alanının, diğer eşyaları ne kadar lüks ya da modern olursa olsun kötü bir izlenim bırakacaktır. Dikkati ilk çeken ayrıntılardan biri olduğu için perde seçerken oldukça önem verilmesi gereken bir durumdur.Pratik kullanımı ve şık duruşları nedeniyle oldukça tercih edilen zebra perde, aslında stor perdenin geniş çizgili deseninden dolayı bu adı almaktadır. Hem gece hem de gündüz kullanılabilir olmaları nedeniyle gittikçe popülerlermiş ve desenli zebra çeşitlerinin artmasıyla da daha çok yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu mekanik perde çeşitleri arasında zebra perde dışında katlamalı perdeler, jaluzi perdeler ve dikey perdeler de yer almaktadır. Dikey perdeler daha çok iş yeri ve ofislerde kullanılmaktadır. Birçok renk ve malzemede bu tarz perdeler üretilmektedir. Stor perde fiyatları, mekanik perde çeşitleri arasında hangisini seçeceğinize, alanın büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Rustik perde, salon, mutfak, yatak odası gibi her odada kullanılabilir çok sayıda kombinasyon ve parça seçeneği ile tamamen kişiselleştirebileceğiniz geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Geçmiş yılların ruhunu küçük dokunuşlarla modern hayat le harmanlamak istiyorsanız başvurabileceğiniz tercihlerden biri olmaktadır. Rustik perde modelleri denildiğinde genelde akla ilk gelen ahşap modeller olmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta perdenin kullanılacağı odadaki mobilyalar olmalıdır. Mobilyaların meşe, ceviz, kiraz ya da lake gibi hangi özellikte ve renkte olmasına göre rüstik boru tercihi de belirlenecektir. Alternatif olarak metal borular da kullanılabilmektedir. Pirinç ve krom materyali ile üretilen bu borularda daha kalın ya da ince seçim yapılabilmektedir. Renk olarak parlak sarı, mat sarı, eskitme gibi seçenekler de mevcuttur. Ahşap rüstik ile keten kumaşları; pirinç rüstik kullanımında ise daha ağır ve gösterişli kumaşları kullanmak gerekmektedir. Arkalarına konumlandırılabilecek raylar ile tül ve güneşlik de takılabilmektedir. Rüstiklerle stor perdeler de kullanılabilmektedir. Kruvaze perde, son yıllarda oldukça tercih edilen modeller arasında yer almaktadır. Görünümleri itibariyle evlerde şık ve gösterişli durmaktadırlar. Tül perdelere ek olarak dikilmektedir. İki kanattan oluşmaktadır. Ayrıca mekanizmalı ya da mekanizması olmadan çekilen ipleri ile büzüştürülerek şık bir görünüm ortaya koymaktadır. Salonlarda, oturma odalarında hatta arzu edilirse yatak odalarında dahi kullanılmaktadır. Tasarımları haricinde farklı modellere de sahiptir. Kruvaze perde modelleri ise mekanizmalı kruvaze perdeler, mekanizmasız kruvaze perdeler ve yalancı perdeler olmak üzere üçe ayrılmaktadır.Birbirinden farklı renkte ve desenlerle fon perde modelleri ile evinize modern bir hava katabilirsiniz. Fon perdeler günümüzde birçok dekorasyonda yer alan önemli bir parçadır. Fon perde pencerelerde tamamlayıcı bir unsur olarak bulunur. Geçmiş yıllarda pek fazla rağbet görmese de artık oldukça popülerdir. Fonlar sadece süs amaçlı tercih edilmemektedir, aynı zamanda gerekli durumlarda açılarak da gerekli durumlarda kullanılabilmektedir. Genel olarak kumaştan tercih edilse de tül ve dantel modelleri de üretilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Tül fon perdeler sade tüllerin üzerine uygulanmaktadır. Hareketli parçalar için tül fon perde iyi bir tercih olmayacaktır. Ayrıca seçiminizi renkli yapmanız eve ayrı bir hava katacaktır. Temizliği oldukça kolaydır. Kumaş fon perdeler ise en çok salonlarda daha gösterişli ve şık olmalarından ötürü tercih edilmektedir. Sade ve de çiçekli desenleri mevcuttur. Ancak kumaş fon seçilecekse mobilyalarınızın rengine de dikkat etmeniz gerekmektedir. Yine tül fon perdeler gibi yıkama ve kurula işlemi oldukça basittir. Fon perdeler genel olarak çok fazla kirlenen ya da leke tutan perde değillerdir. Yılda 1 ya da 2 defa yıkanmaları yeterli olacaktır. Temizliğinde ilk iş olarak fon perde söküldükten sonra çok sert olmayacak bir şekilde silkelenmelidir. Silkeleme işleminden sonra çamaşır makinesinde yıkama işlemine geçiş yapılmaktadır. Yıkama için çamaşır makinesi 30 dereceye ayarlanmalı, daha yüksek derecede yıkama yapmaktan kaçınılmalıdır. Çoğu modelin ütü ihtiyacı yoktur ve hemen asılarak oluşan kırışıklıkların kendiliğinden açılması sağlanır. Belirtilmesi gereken bir diğer nokta da perde üzerinde pul ya da sim gibi ek aksesuarlar var ise çamaşır makinesinden ziyade küveti kullanmak çok daha uygun bir tercih olacaktır. Bu da biraz zahmetli bir işlem olacaktır. Fon perde fiyatları seçeceğiniz kumaşın türüne ve desene göre değişiklik göstermektedir. Dilediğiniz kumaş ve desenlerle pencerelerinizin boyutuna uygun olarak tercih edeceğiniz fon perdelerin fiyatları da bu bilgilere göre değişecektir. Mobilyalarınız, duvar ya da aksesuarlarınız ile bir bütünlük oluşturacak bu perdeler ile ister kenarda süs olarak kullanımı sağlayabilir, isterseniz de güneşlik yerine kullanılarak hem güneş ışığından korunmak hem de kişisel gizliliği korumak için kullanabilirsiniz.Mutfak perdesi seçimlerinde pencere ebatları dikkate alınarak seçim yapılmalıdır. Genel olarak pencere yükseklikleri kısa olduğu için perde ebatları da buna göre çeşitlilik göstermektedir. Mutfak perde modelleri arasında modern perdeler son dönemlerde oldukça fazla kullanılsa da klasikten de vazgeçilmeyen modeller de kullanılmaktadır. Aynı zamanda rustik, ip ya da mekanizmalı perdeler de alternatif olarak değerlendirilmektedir. Evlerinizin iç mekanları dışında keyifle vakit geçirdiğiniz balkonlar zaman zaman sıcak hava nedeniyle gölge olmasını istediğimiz alanlardır. Bu gölge ihtiyacını karşılamak ve kavurucu güneşin etkilerini azaltmak için balkon perdesi kullanılmaktadır. Tek amaç elbette ki güneşten korunmak değildir, dekoratif olarak ya da bitişik nizamdaki evlerde mesafe oluşturabilmek için de kullanılmaktadır. Ayrıca rüzgârı kesmeden sivri sinekleri engellemek amaçlı da tül perdeler ile hem şık hem de zarif bir görünüm ortaya koyabilirsiniz. Yatak odası perdesi seçimi yapılırken mutlaka ışık sızdırmayacak bir şekilde tercih yapılması gerekmektedir. Genel olarak romantik seçimler yapıldığı gözlenmektedir. Bir tül perde ve fon perde ile güzel bir görünüm elde edilmektedir. Rüstik modeller de günümüzde tercihen kullanılmaktadır. Dekorasyona uygun olarak ahşap ya da pirinç kullanımı yapılmaktadır. Aynı zamanda tül ve keten perdeler de oldukça fazla tercih edilmektedir. Doğal ve de romantik bir görünüm isteyenlerin seçtikleri modeller arasındadırlar. Yatak odası perde modelleri arasında fantezi ya da renkli modeller de kullanılabilir. Yere kadar uzanan ipek dokuma tüller, kadife, tafta ya da saten kumaşlardan yapılan perdeler de yatak odalarında kullanılabilmektedir. Salon perdeleri ise evdeki en önemli perde seçimi olarak en çok dikkat edilmesi gereken mekanlardır. Misafirlerin ağırlandığı ve çoğunlukla vakit geçirilen bir yer olduğu için tercih yapılırken oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Salon alçak tavanlı ve küçük bir alan ise düz renk perde seçimleri daha uygun olacaktır. Bu sayede tavan yüksekliği normal algılanacaktır. Pencereler küçük ise duvar rengine daha uyumlu bir perde ile kullanım yapılması tavsiye edilmektedir. Ancak her ne olursa olsun salon perde modelleri seçimini eşyaların seçimi sonrasına bırakılmalıdır. Ancak uyumlu olması adına aynı tonda bir perde seçimi büyük bir hata olacaktır. Bir ton açığı ya da koyu hali tercih edilmelidir. Desenli koltuklarda ise düz model perdeler kullanılabilir. Perdelerinizin rengini aksesuarlar ile uyumlu hale getirebilir, beyaz, bej, kahve ve toprak tonları genel olarak birçok mobilya ile güzel bir şekilde uyum sağlamaktadır. Salonlar için son dönemlerde mekanizmalı perdeler daha çok tercih edilmektedir.Çocuk odası perde dekorasyonu hem çocuklar için hem de ebeveynler için son derece eğlenceli bir iştir. Çocuk odaları için birçok farklı ve renkli desenler ve de kumaşlar mevcuttur. Tamamlayıcı unsurlar arasında yer alan çocuk odası perde modelleri arasında birçok tül ve fon perde, stor ya da zebra gibi modellerin alternatif çeşitleri yer almaktadır. Ayrıca perdelerde çizgi film kahramanlarından oluşan, desen ve renklerde çocuk odası dekorasyonunuzda stilinizi oluşturabilirsiniz. Çocuk odalarındaki tül perdeler fon perdeler ile uyumlu olabileceği gibi, duvar zemini ile kontrast oluşturacak bir şekilde de tercih yapılabilmektedir. Estetik ve kullanışlı olmasının yanı sıra çocukların asılmasını ya da düşmesini önleyecek tedbirler alınması gerekmektedir. Fon perdeler ile de dekorasyonu tamamlayabilirsiniz. Böylece kaliteli bir uyku için ışığın odaya süzmesini engellemeniz mümkün olacaktır. Bebek odaları da fon perde modelleri ve farklı renk ve desen kullanımlarıyla dikkat çekmektedir. Duvar zeminleri, mobilyalar ile uyumlu eğlenceli figürlerin olduğu perdeler kullanılarak bebek odaları renklendirilebilir. Çizgi film kahramanları, renkli desenler gibi birçok çeşitleri mevcuttur. Kontrast renklerle farklı bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Ancak bebek odası perde modelleri arasında genel olarak daha sakin bir ambiyans oluşturmak için tül perdeler, pastel renk tonları ya da göz yormasına neden oluşturmayacak renklerde ilgi görmektedir. Stor ve zebra perdeler de son dönemler de çocuk ve bebek odalarında kullanılmaktadır. Odaların düzenli görünmelerini sağlamaları ve ışık ihtiyacına göre açılıp kapanabilir özellikleriyle tercih edilmektedirler. Farklı kumaş türleri ile de kullanılabilmektedirler. Gelişim çağındaki çocuklar ve de bebekler için renkler ve ışık yoğunluğu uyku kalitesini de etkilemektedir. Düzenli ve güzel bir uyku için göz yormayan renkler kullanılması uygun olacaktır. Bunun için yumuşak renk tonlarından oluşan renkler üzerinden ilerlemek son derece ideal olacaktır. Ayrıca deliksiz bir uyku için blackout perdeler de kullanılabilmektedir. Perdeler kapalıyken içeriye sızabilecek güneş ışığını bloke etmektedir ve odanın karartılması sağlanır. Bebek odaları ya da çocuk odaları için de kullanılması uygundur. İhtiyacınıza ve tarzınıza göre dekore edebilmeniz ve diğer perdeleriniz ile kombinasyonunu tamamlamanız mümkündür. Böylece bebeğinizin ve çocuğunuzun mışıl mışıl uyuması sağlanacaktır.Tül perde modelleri, organze, ipek tül, keten, polyester gibi kumaşların kullanılması ile tasarlanmaktadır. Tül perdeler tüm zamanların ve de mekanların vazgeçilmezidir. Fon ve kumaş perdeleri ile de birlikte kullanabilecek tüller ihtiyaca yönelik tasarlanarak dekore edilmektedir. Kumaşlar her daim tül seçiminde yol göstermektedir. Keten, doğal ipek kumaşlarda mat tül seçimi, kumaş perde ile uyum sağlayıp bütünlüğü oluşturacaktır. Tül perdelerin mümkün olduğu ölçüde, boyunun yere kadar olması görünüm açısından önemlidir. Tül perde fiyatları da yine çeşitlerine ve boyutlarına göre değişkenlik göstermektedir. Yine aynı şekilde fransız tül perde modelleri de en çok beğenilen ve tercih edilen perde modellerindendir. Çoğunlukla pileli modelleri tercih edilen fransız tül perdeler simli ve sedefli olarak üretilmektedir. Bu model tül perdeler uzun ve yere kadar uzanan camlara uygulanmaktadır. Böylece şık bir görüm elde edilecektir. Fransız danteli fiyatları iplik, zemin, marka ve diğer özelliklerine göre değişiklik gösterir. En önemli özelliği ise kesinlikle kırışmaması ve dolayısıyla ütü gerektirmemesidir. Özellikle çalışan ve yoğun tempoya sahip aileler için bu önemli bir tercih nedenidir. Her dönem moda olarak fransız tül perdelerini görmeniz mümkündür. Bu kumaşı tarzınıza uygun modellerini evinizin her köşesinde kullanabilirsiniz. Fransız tüllerinde gipürler de ön planda yer almaktadır. Blackout perdeler olarak da anılan karartma perde modelleri opak kumaştan elde edilmiştir. Genellikle yatak odalarında tercih edilmektedir. Özellikle de migren gibi baş ağrısı problemi olanlar için kesinlikle kullanımı tavsiye edilen modellerin başında yer almaktadır. Gerçek bir karartma perde sadece koyu renkte değil açık renklerde de olabilmektedir. Çünkü güneşi bloke etme işlevi dokuma ve kaplama ile ilgilidir. Kaliteli bir kumaş perdesi ile güneşi bloke etme işlemi her renkte gerçekleşecektir. Ancak genelde renk olarak siyah perde tercih edilmektedir. Stor perde modelleri tercih edilmesinin en büyük nedeni diğer perdelere göre pratik olmaları ve basit bir kullanımına sahip olmasıdır. Stor perde temizliğindeki tek dezavantaj kolayca yıkanıp asılamamalarıdır. Öncesinde perde kumaşını mekanizmasından ayırmak yıkadıktan sonra da aynı şekilde takılması gerekmektedir. Kumaşları özel bir dokuma tekniği kullanılarak üretilir ve bu sayede zor ve geç kirlenecektir. Zebra perde modelleri de son dönemlerde en gözde perde trendleri arasında yer almaktadır. Hareket edebilen zebra desenleriyle ışık miktarını da kontrol edebilme avantajı sunmaktadır. Çift katmanlı bir perde sisteminden oluşmaktadırlar. Zebra desenlerin koyu kısımları fon perde gibi kullanılabilmekte, üst üste geldiklerinde de bir tül perdeye dönüşmektedirler. 