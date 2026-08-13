Isparta'da Görkem Efe Sevinci: Umut Balonları Gökyüzünde!

Görkem Efe Sevinci: Umut Balonları Gökyüzünde!

Isparta, evladı Görkem Efe için tek yürek oldu ve bir yıldır süren zorlu mücadelede zafer kazanıldı. DMD hastalığıyla mücadele eden Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyası mutlu sonla, yani yüzde yüz başarıyla tamamlandı. Bu büyük dayanışma, gökyüzüne bırakılan onlarca "umut balonu" ile kutlandı.

17 Yıllık Mücadelede Mutlu Son

Yaklaşık 17 yıldır DMD hastalığı ile savaşan Görkem Efe'nin tedavisi için Isparta Valiliği onaylı bir kampanya yürütülüyordu. Kent genelinde düzenlenen kermesler, etkinlikler ve sivil toplum kuruluşlarının büyük desteğiyle kampanya hedefine ulaştı. Sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından Şengün ailesi, mutluluklarını Isparta halkıyla paylaşmak için bir "Umut Balonları Buluşması" düzenledi.

Etkinliğe dair öne çıkan detaylar ise şöyle:

Geniş Katılım: Buluşmaya Isparta Vali Yardımcısı Adnan Tezcan katıldı. Ayrıca Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve çok sayıda vatandaş da bu anlamlı günde yerini aldı.

Gökyüzünde Görsel Şölen: Kampanyanın tamamlanmasını kutlamak amacıyla onlarca balon dualar ve alkışlar eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

Teşekkür Mesajı: Baba Alper Şengün, bir yıldır süren zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan valilik, belediye ve tüm Isparta halkına minnettarlığını dile getirdi.

Sırada Yurtdışı Tedavisi Var

Maddi hedefin tamamlanmasının ardından gözler tedavi sürecine çevrildi. Şengün ailesi, önümüzdeki günlerde yurtdışındaki hastaneye resmi başvurularını yapacak. Gelecek değerlendirme ve davetin ardından Görkem Efe, şifa bulmak umuduyla yurtdışına giderek tedavi sürecine başlayacak.