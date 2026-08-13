36 ilden Ankara’ya tarihi diyetisyen buluşması: Anıtkabir’de çelenk sunma töreni düzenlenecek

36 ilden Ankara’ya tarihi diyetisyen buluşması: Anıtkabir’de çelenk sunma töreni düzenlenecek
ISPARTA
G.Tarihi: 09.08.2026 22:44
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36 ilden Ankara’ya tarihi diyetisyen buluşması: Anıtkabir’de çelenk sunma töreni düzenlenecek

Ulusal Diyetisyenlik Birliği Kuruluş Girişimi (UDBG) ile Obezite Diyetisyenliği Derneği (OBED), 21 Ağustos 2026 Cuma günü Ankara Anıtkabir’de geniş katılımlı bir çelenk sunma töreni düzenleyecek. Türkiye’nin farklı illerinden diyetisyenlerin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve meslek temsilcilerinin katılması planlanan organizasyon için Anıtkabir Komutanlığına resmî başvuru yapıldığı bildirildi.

Törenin saat 14.00’te başlaması planlanırken, program kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve mozoleye çelenk sunulması öngörülüyor. Organizasyona ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki tüm diyetisyenlerin törene davetli olduğu ifade edildi. Ayrıca ulusal basın kuruluşlarına da törenin kamu yararı kapsamında haberleştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Mesleğin geleceğine ilişkin ortak irade vurgusu

UDBG tarafından paylaşılan bilgilere göre organizasyon, yalnızca sembolik bir Anıtkabir ziyareti olarak değil, diyetisyenlik mesleğinin yasal, kurumsal ve bilimsel geleceğine yönelik ortak bir iradenin kamuoyuna gösterilmesi amacıyla planlanıyor. Açıklamada, 36 ilde sürdürülen örgütlenme çalışmaları, il başkanlıkları, bölge koordinasyonları, öğrenci temsilcilikleri ve bilim kurulu yapılanmalarının eş zamanlı olarak devam ettiği belirtildi.

Genel Başkan Uzm. Dyt. Nurettin Şahinli liderliğinde yürütülen çalışmaların, diyetisyenlik mesleğinin görev, yetki ve sorumluluklarının daha açık bir hukuki zemine kavuşturulmasını ve ülke çapında sürdürülebilir bir örgütlenme modelinin oluşturulmasını hedeflediği kaydedildi. Bu kapsamda Diyetisyenlik Meslek Kanunu ile Türk Diyetisyenler Birliği Kanunu çalışmalarının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığı aktarıldı.

Akademik süreç Prof. Dr. Nevin Şanlıer koordinasyonunda

Mesleki sürecin bilimsel ayağının ise Prof. Dr. Nevin Şanlıer koordinasyonunda yürütülen Olağanüstü Akademik Çalıştay ile desteklendiği bildirildi. Çalıştay kapsamında akademisyenler ve uzman diyetisyenlerin; meslek mevzuatı, görev-yetki sınırları, mesleki etik, istihdam politikaları, eğitim standartları, toplum beslenmesi ve halk sağlığı gibi başlıklarda bilimsel raporlar ve uygulanabilir politika önerileri hazırlaması hedefleniyor.

UDBG tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye’de obezite başta olmak üzere beslenmeyle ilişkili sağlık sorunlarının artmasının, güvenilir ve bilimsel beslenme hizmetlerine erişimi daha da önemli hâle getirdiği vurgulandı. Açıklamada, yetkisiz beslenme uygulamalarının ve sosyal medya üzerinden yapılan kontrolsüz önerilerin halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğu ifade edildi.

Anıtkabir buluşması yeni dönemin başlangıcı olarak görülüyor

21 Ağustos 2026’daki Anıtkabir buluşmasının bir sonuç değil, yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildiği belirtilirken; törenin ardından akademik çalışmaların, mevzuat hazırlıklarının ve ilgili kurumlarla yürütülecek görüşmelerin devam edeceği kaydedildi. Organizasyonun temel mesajı ise şu sözlerle özetlendi:

“Diyetisyenlik mesleğinin yasal ve kurumsal geleceği daha fazla ertelenmemeli.”

Törene ilişkin resmî başvuru metninde, çelenk üzerinde “Obezite Diyetisyenler Derneği ve Ulusal Diyetisyenler Birliği” ibaresinin yer almasının talep edildiği, programın Anıtkabir Komutanlığının uygun göreceği protokol düzeni çerçevesinde icra edilmesinin istendiği bildirildi. Törene ulusal basın mensuplarının da davet edildiği açıklandı.

Tören bilgileri:
Tarih: 21 Ağustos 2026 Cuma
Saat: 14.00
Yer: Anıtkabir / Ankara

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