Eğirdir'de Yıkım Krizi: Başkan Özer'den Göl Manzaralı Müjde!
Eğirdir İmaret Mahallesi'nde yıllardır süregelen ve mülk sahiplerini tedirgin eden evlerin yıkım kararı, Ankara'da AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen kritik zirvede masaya yatırıldı. Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, 30-35 yıllık bu kronikleşmiş sorunun çözümü için yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı.
35 Yıllık Soruna "Yerinde Çözüm" Arayışı
Başkan Özer, öncelikli hedeflerinin vatandaşları evlerinden etmeden can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Yüzde 75'i aşan dağ eğimi nedeniyle risk taşıyan bölge için modern mühendislik çözümleri devrede:
- Çelik Kafes ve Bent Sistemi: Yüksek eğimli yamaçlarda kaymaları önlemek için jeoteknik mühendisleri eşliğinde çelik ağlar ve bentler yapılması planlanıyor.
- Öncelik Can Güvenliği: Devletin bir numaralı kuralının insan hayatı olduğunu belirten Özer, vatandaşların tırnağına dahi zarar gelmemesi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.
Taşınma Gerekirse Yeni Adres Belli: 210 Yeni Konut
Eğer yerinde iyileştirme çalışmaları teknik olarak yeterli bulunmaz ve tahliye zorunlu hale gelirse, Başkan Özer vatandaşların yüreğine su serpecek o "B planını" da açıkladı:
- Eski Hastane Arazisi Değerlendirilecek: Yıkılan Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'nin bulunduğu geniş arazi, yeni yaşam alanı olarak planlanıyor.
- Dev Proje Hazır: Sağlık Bakanlığı'nın uhdesindeki bu alana, mağduriyetleri gidermek adına tam 210 aileyi barındıracak kapasitede yepyeni konutlar inşa edilecek.
- Yine Göle Nazır: Vatandaşlar alıştıkları o eşsiz Eğirdir Gölü manzarasından mahrum kalmayacak; yapılacak yeni evler de yine göl manzaralı olacak.