Isparta'da Gökçay Kirazlıdere Yolu Güvenlik Sorunu: Tek Yön Şart!

Isparta’nın en çok ziyaret edilen mesire alanlarından biri olan Kirazlıdere’ye çıkan yol, uzun süredir ciddi bir güvenlik problemi barındırıyor. Gökçay girişinden itibaren Kirazlıdere’ye uzanan yol, çift yönlü olarak kullanılsa da, hem yolun darlığı hem de ortada bir refüj bulunmaması sebebiyle, trafik güvenliği açısından büyük riskler taşıyor.

Bu güzergâh, özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde yoğun şekilde kullanılıyor. Aileler piknik yapmak için, doğa severler yürüyüş yapmak için veya vatandaşlar sadece bir yemek molası vermek için bu yolu tercih ediyor. Ancak yolun doğal eğimi, yani yokuş olması ve aynı anda hem iniş hem de çıkış yapan araçların karşı karşıya gelmesi, ciddi kazalara davetiye çıkarıyor. Araçların kafa kafaya çarpışma riski oldukça yüksek. Özellikle ani frenlerde veya virajlı bölümlerde yaşanabilecek kazalar, sadece araçlar için değil, yol kenarında yürüyen yayalar için de büyük tehlike oluşturuyor.

Bu nedenle, Gökçay'dan Kirazlıdere yönüne çıkan bu yolun mutlaka tek yön olarak düzenlenmesi gerekiyor. Yukarı çıkan araçlar mevcut yolu kullanırken, aşağıya inen araçların Andık Deresi yönündeki alternatif yoldan şehir merkezine dönüş yapması hem trafik akışını rahatlatacak hem de olası kazaların önüne geçecektir. Ayrıca Andık Deresi tarafından gelen yolun da tek yön olarak düzenlenmesi, çift yönlü karmaşayı ortadan kaldıracaktır.

Isparta Belediyesi'nin bu konuda şimdiye kadar bir adım atmaması ise büyük bir eksiklik olarak göze çarpıyor. Oysa ki, vatandaşların can güvenliği söz konusu olduğunda, hızlı ve etkili çözümler üretmek bir belediyenin en temel sorumluluklarından biridir. Bu yol güzergâhının yoğun kullanıldığı ve kazaya açık olduğu uzun zamandır biliniyor. Buna rağmen henüz bir trafik düzenlemesi yapılmaması, hem sürücülerin hem de yayaların hayatını riske atıyor. Sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca yoğun kullanılan bu güzergâhta yaşanabilecek olası kazaların ardından önlem alınmasının bir anlamı kalmayacak.

Isparta Belediyesi'nden beklenti, sorun büyümeden önce harekete geçmesi ve hem Gökçay – Kirazlıdere hattını hem de Andık Deresi güzergâhını güvenli, düzenli ve kullanışlı bir hale getirmesidir. Yol güvenliği ihmale gelmez. Doğal güzelliklerimizi güvenle yaşamak istiyoruz!



