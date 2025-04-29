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Isparta'nın İlk ve Tek Emsan Bayisi Açıldı!

Isparta'nın İlk ve Tek Emsan Bayisi Açıldı!
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Isparta'nın İlk ve Tek Emsan Bayisi Açıldı!

 Matbaalar Caddesi, Şimşek Giyim Yanı

Isparta’da mutfaklara kalite ve şıklık getirecek Emsan Bayisi artık hizmetinizde!
Açılışa özel, sadece yemek takımı fiyatına Royal Evlilik Paketi fırsatı sizi bekliyor!

Royal Evlilik Paketi İçeriği:

  • 12 Kişilik Yemek Takımı

  • 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti

  • 6 Kişilik Kahvaltı Takımı

  • Crystal 7 Parça Güveç Seti

Fiyat:
31.996 TL yerine 19.999 TL!

Sektörün en güçlü markası Emsan, dayanıklı çelik tencerelerden zarif porselen takımlara, yenilikçi elektrikli mutfak aletlerinden şık sofra aksesuarlarına kadar geniş ürün yelpazesiyle fark yaratıyor.

Birbirinden şık ve modern tasarımlarıyla, mutfağınıza zarafet ve kalite katacak olan Emsan, açılışa özel büyük kampanyalarla sizi mağazaya davet ediyor.

Detaylar ve fırsatlar için hemen mağazamızı ziyaret edin veya bizi Instagram'da takip edin: @ispartaemsan

Isparta Emsan Telefon Numarası: +90 507 255 17 06

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ISPARTA EMSANisparta emsan bayisi
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