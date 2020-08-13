Deregümü Karanfili ve Domatesi

Domates ve karanfil üretimiyle adından söz ettiren Deregümü köyünde hasat devam ediyor. Üretilen domatesin yüzde 50’sini karanfilin ise yüzde 90’nını ihraç eden Deregümülü çiftçiler pandemi sürecinde de aralıksız olarak üretime devam ettiler.Vali Ömer Seymenoğlu yoğun bir şekilde domates ve karanfil üretimi yapılan Deregümü köyüne gelerek seralarda incelemelerde bulundu, ürünlerin yetiştirilme, paketleme ve satış süreçleri hakkında üreticilerden bilgi aldı. Domates ve karanfil seralarını gezen Vali Seymenoğlu ürünleri tarlada inceleyerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Vali Seymenoğlu karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.Deregümü köyünde ilk olarak 20 yıl önce Antalyalı bir tarım firması tarafından yetiştirilen karanfil bugün 1000 dekarlık alana yayılarak yılda 120 milyon adet çiçek üretimine ulaştı. Üretilen karanfilin yüzde 90’ı Avrupa’ya ihraç ediliyor. Karanfil üretimiyle ülke ekonomisi ve Isparta ekonomisine büyük katkı sunan Deregümülü çiftçiler aynı zamanda istihdam da sağlıyor.Köyde 13 yıllık bir geçmişe sahip olan domates üretimi ise bugün 800 dönüm alana ulaşmış durumda. 2020 yılında beklenen rekolte ise 15 bin ton. Deregümü köyünde Kasım ayı başına kadar devam edecek domates hasadından elde edilen ürünlerin yüzde 50’si ihraç edilirken diğer yarısı ise iç piyasaya sunuluyor. Seralarda yaklaşık 6 ay boyunca devam eden hasat dolayısıyla yaklaşık 2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor.