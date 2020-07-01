ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN BÜLTENİ

45,93 Eroin maddesi,

20,7 gram Esrar maddesi,

7,04 gram Metamfetamin maddesi,

6,55 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai),

567 adet Sentetik Ecza,

1 Adet Av Tüfeği, 1 Adet Ruhsatsız Tabanca, 25 dolu Fişek, 1 Hassas Terazi,

Uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda APARAT ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Haziran Ayı içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 58 şahıs yakalanmıştır.Yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış olup, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış,tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.