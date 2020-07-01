BASIN BÜLTENİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Haziran Ayı içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 58 şahıs yakalanmıştır.
Yakalanan şüpheli şahıslardan;
- 45,93 Eroin maddesi,
- 20,7 gram Esrar maddesi,
- 7,04 gram Metamfetamin maddesi,
- 6,55 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai),
- 567 adet Sentetik Ecza,
- 1 Adet Av Tüfeği, 1 Adet Ruhsatsız Tabanca, 25 dolu Fişek, 1 Hassas Terazi,
- Uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda APARAT ele geçirilmiştir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.