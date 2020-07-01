ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

“Taksirle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olma” suçundan 5 Yıl hapis cezası ile aranan V. Ç.

“Silahla Tehdit” suçundan 2 Yıl, 6 Ay hapis cezası ile aranan A. B.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 22.06.2020 ile 29.06.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 37 (Otuz Yedi) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.