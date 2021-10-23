Tüm Anadolu’da olduğu gibi Isparta’da da üzümün pekmez yolculuğu başladı. Köylerde yüzyıllardır geleneksel tarifle devam eden pekmez yapımı için kazanlar kaynıyor. Bu köylerden biri de Isparta merkeze bağlı Yakaören köyü. Köyde pekmez yapımı için hummalı bir çalışma sürüyor.Yakaören’in bereketli topraklarında yetişen siyah gemre üzümleri hasat edildikten sonra sıkılarak suyu çıkarılıyor ardından beyaz pekmez toprağıyla buluşan üzüm suyu ön kaynama işlemine tabi tutuluyor. Daha sonra ise odun ateşinde saatlerce kaynayan bu karışım pekmeze dönüşüyor.Pekmez yapımı meşakkatli bir süreç. Pekmez yapan ailenin tüm bireyleri gencinden yaşlısına bu aşamalarda görev almakta. Kimi ateşin belli bir seviyede yanması için çaba sarf derken kimi ise saatlerce pekmezi karıştırıyor. Üzüm suyunun pekmeze dönüşüp dönüşmediğinin kararını veren ise genelde evin en yaşlısı oluyor. Yakaörenli ailenin evinde bu kararı Fevziye Uçman verdi. Bir tabak içinde kendisine verilen pekmezi sağa sola eğerek kontrol eden Fevziye teyze yılların tecrübesiyle pekmezin olup olmadığını bir bakışta anlayarak pekmezin 15 dakika daha kaynaması gerektiğini söyledi. Fevziye teyzenin tarifiyle kaynatılan pekmez en son süzülerek soğumaya bırakıldı.Yakaören köyünün de Fevziye Uçman ve ailesini eşiyle birlikte ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu da pekmez yapımını yakından izledi, kazan başına geçerek pekmez karıştırdı. Pekmez yapımı süreci hakkında aileden bilgi alan Vali Seymenoğlu aileyle sohbet etti, pekmez hazırlığının bereketli olması temennisinde bulundu.