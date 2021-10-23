TRT Belgeselˈin yeni yayın döneminde SDÜ eserleri de ekranlara gelecek

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçıˈnın 1 Haziran 2017 tarihinde ˈˈuzun soluklu bir yapıtˈˈ olarak tanımlayarak başlattığı ˈˈIspartaˈnın Somut Olmayan Kültürel Mirası Tespit Projesiˈˈ ile birlikte yok olmaya yüz tutan kadim değerler kayıt altına alındı. Saha çalışmaları 6 kitap ile yayınlandı. Ayrıca etkileşimli internet yazılım sayfaları ve mobil uygulamaları hayata geçirildi. Yayınlar ve saha araştırmaları devam ederken projeyi yeni bir evreye daha girdi: İki bin yıllık ˈˈkökboyamaˈˈ başta olmak üzere kayıt altına alınan değerlerin uygulama çekimleri ve belgeseller ile birlikte Türkiye ve dünyaya anlatımı.SDÜ Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörü Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Çeliker ile birlikte Ispartaˈnın Somut Olmayan Kültürel Miras Projesiˈni yöneten Doç. Dr. Mustafa Genç, 24 Ekim 2021ˈde yeni yayın dönemine başlayacak olan TRT BelgeselˈdeTRT Belgeselˈin yeni yapımı olan ˈAnadolu coğrafyasını insan hikâyeleriyle birleştiren "Anadolu'da Yaşam"da SDÜ projeleri anlatılacak. Program 24 Ekim 2021 Pazar gününden itibaren ekranlara gelecekSDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YORKAM) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç, kökboyama başta olmak üzere SDÜ tarafında hayata geçirilen eserlerin anlatımında bulunacak. Doç. Dr. Genç, akademik çalışmaları, çıktılarını ve saha uygulamalarını paylaşacak.SDÜ, vizyonu, misyonu, temel değerleri ve politikaları doğrultusunda, toplumsal katkı politikalarına uygun olarak eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, kültürel, sanatsal, sağlık ve spor faaliyetleri ile süreçlerini toplumsal ve çevresel fayda yaratmak üzere en verimli olacak şekilde koordine etmek; yerel, bölgesel ve ulusal sosyoekonomik ve kültürel ihtiyaç ve sorunlara yönelik akademik çalışmaları teşvik etmek; sürekli eğitim faaliyetlerini teşvik etmek; öğrenciler, akademisyenler ve idari personel ile birlikte sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak; toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak; akademik personel, öğrenciler, idari personel, mezun öğrenciler ve paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek, çıktıları izlemek ve geri bildirimler doğrultusunda önerileri ilgili birimlere sunmak amacıyla yeni bir yapı oluşturdu: SDÜ Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü (TKPK)SDÜ TKPK, dezavantajlı gruplara (engelliler, göçmenler v.d.) ve Sosyal Entegrasyon ve Kapsayıcılığa (kadınlar, yaşlılar, gençler ve öğrenciler) yönelik çalışmaların yanı sıra Somut Olmayan Kültürel Miras proje ve yapıtlarını yönetecek.-Ispartaˈnın Somut Olmayan Kültürel Mirası-Antik Dönemˈden Günümüze Ispartaˈnın Kültürel Mirası-Yaşayan Tarih: Isparta-Göller ve Güller Diyarından Senfoni ile Isparta Türküleri-Isparta Çevresi Yörük Kültürü-Ispartaˈda Kerpiç ve Yaşam-Şan ve Flüt ile Piyano Eşlikli Isparta Türküleri