Isparta'da Firari Şahsa Şafak Operasyonu: 18 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu
Isparta Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde önemli bir başarıya daha imza attı. Hakkında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
18 Yıl Cezası Vardı
Edinilen bilgilere göre, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile her yerde aranan şahıs, Isparta emniyetinin takibinden kaçamadı.
Asayiş Ekiplerinden Kaçamadı
18 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütüldü.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.