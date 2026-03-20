Isparta'da Firari Şahsa Şafak Operasyonu: 18 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu

Isparta Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde önemli bir başarıya daha imza attı. Hakkında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

18 Yıl Cezası Vardı

Edinilen bilgilere göre, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile her yerde aranan şahıs, Isparta emniyetinin takibinden kaçamadı. Şahsın yakalanması için düğmeye basan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyonu gerçekleştirdi.

Asayiş Ekiplerinden Kaçamadı

18 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütüldü. Kıskıvrak yakalanan şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.