700 YILLIK OSMANLI SARAY GELENEĞİ ISPARTA'DA CAN BULDU: KOKU MÜZESİ'NDE BUHUR SUYU TÖRENİ

Osmanlı saray kültürünün en zarif detaylarından biri olan ve yüzlerce yıldır süregelen "buhur suyu" geleneği, Türkiye'nin tek koku müzesi olan Isparta'daki Missparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde yeniden hayat buldu. Tarihi mekanda aslına uygun olarak gerçekleştirilen tören, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

ISPARTA – Gülün başkenti Isparta, tarihi bir koku geleneğine daha ev sahipliği yaptı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde saraylarda uygulanan ve özellikle Ramazan ayının on beşinci gününden itibaren kaynatılan gül suyunun buhurdanlıklara doldurularak etrafa yayılmasıyla gerçekleştirilen "buhur suyu töreni", Missparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde aslına uygun yöntemlerle canlandırıldı.

Ramazan'ın Ruhuna Uygun Geleneksel Sunum

Osmanlı saray kültüründe hem bedeni hem de ruhu arındırdığına inanılan, güzel kokunun simgesi buhur ve gül suyu, Ramazan ayının manevi atmosferiyle birleşti. Müzede düzenlenen özel etkinlikte, Ramazan'ın on beşinden sonra saraylarda yapılan buhur suyu merasimi ziyaretçilere geleneksel ritüeller eşliğinde takdim edildi. Yedi yüz yıllık bu köklü geçmiş, müze yetkililerinin titiz çalışmalarıyla günümüze taşındı.

Tarihi Kilisede Anlamlı Koku Merasimi

Etkinliğin gerçekleştirildiği mekan da törene ayrı bir anlam kattı. Geçmişte bir kilise olarak inşa edilen ve günümüzde restore edilerek Türkiye'nin ilk ve tek koku müzesi olarak işlev gören tarihi bina, bu anlamlı mirasa ev sahipliği yaptı. Yetkililer ve katılımcılar, Osmanlı döneminden günümüze uzanan bir saray geleneğinin, böylesine tarihi ve çok kültürlü bir mekanda yaşatılmasının onur verici olduğunu vurguladı.

Kadınlardan Etkinliğe Yoğun İlgi

Missparta Koku Müzesi'nde düzenlenen bu "mis kokulu" etkinlik, özellikle kadın katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tören boyunca tarihi bilgiler eşliğinde buhur ve gül suyunun saraydaki yeri anlatılırken, katılımcılar 700 yıllık bir geleneğe tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

Isparta, bu tür etkinliklerle sadece gülün değil, tarihi koku kültürünün de Türkiye'deki merkezi olmaya devam ediyor.



