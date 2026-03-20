Isparta Valisi Abdullah Erin’in yayımladığı Ramazan Bayramı mesajı, toplumsal birliktelik vurgusu ve bayram süresince alınan yoğun güvenlik önlemleriyle dikkat çekti. İşte Vali Erin'in mesajından öne çıkan başlıklar:

Vali Abdullah Erin’den Birlik ve Beraberlik Mesajı

Isparta Valisi Abdullah Erin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi geride bırakmanın huzurunun milletçe yaşandığını belirtti. Bayramların toplumsal bağları kuvvetlendiren ve birlik şuurunu pekiştiren özel günler olduğunu vurgulayan Erin, şu ifadeleri kullandı:

Manevi İklim:

Ramazan ayının sabır, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna bir dönem olduğu ifade edildi.

Gönül Birliği:

Bayramın kırgınlıkların geride bırakıldığı, muhabbetin çoğaldığı ve gönüllerin buluştuğu önemli fırsatlar sunduğu belirtildi.

Toplumsal Sorumluluk:

Şehit ailelerinden gazilere, ihtiyaç sahiplerinden büyüklere kadar toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşmanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğu hatırlatıldı.

Isparta'da Bayram Mesaisi: 1.171 Personel Görevde

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için il genelinde geniş çaplı önlemler alındığını açıklayan Vali Erin, güvenlik güçlerinin tam kadro sahada olacağını belirtti.

Güvenlik Tedbirleri:

Bayram süresince il genelinde 1.171 personel ve 234 ekip görev yapacak.

Trafik Uyarıları:

Yola çıkacak vatandaşlara seslenen Vali Erin; hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımı ve uykusuz araç kullanılmaması konularında titizlik rica etti.

Dualar Filistin ve Mazlumlar İçin

Mesajının sonunda tüm İslam âleminin bayramını tebrik eden Vali Abdullah Erin, bayramın hayırlar getirmesini temenni ederken mazlumları da unutmadı. Erin, bayramın başta Filistin olmak üzere tüm mazlumların kurtuluşuna, zaferine ve selametine vesile olmasını diledi.

Abdullah ERİN Isparta Valisi