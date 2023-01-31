ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
20 Ocak 2023 günü Modernevler Mahallesinde yaklaşık 60.000 TL değerinde Evden Hırsızlık olayı meydana gelmiştir.
Yapılan araştırmada;
1 adet dizüstü bilgisayar,
1 adet akıllı telefon,
1 adet saç kurutma makinası,
1 adet saç düzleştirici,
1 adet traş makinası,
2 adet mont,
1 adet kaban,
1 adet askeri kamuflaj çanta,
12 adet etek,
2 adet kadın elbisesi,
1 adet altın zincir,
1 adet altın küpe,
1 adet altın künye,
15 adet imitasyon kadın küpesi,
1 adet baskül tartı,
1 adet poverbank ve çok sayıda kozmetik malzeme çalındığı tespit edilmiştir.
Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince 86 ayrı güvenlik kamerası ve KGYS kameralarından 327 saatlik inceleme sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin B.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.
Devam eden çalışmalarda şüpheli B.Ö. isimli şahsın olaydan sonra ilimizden ayrıldığı ve Bla BlaCar uygulaması üzerinden ayarladığı yolculuk ile 29 Ocak 2023 günü tekrar Denizli ilinden ilimize geldiğinin tespit edilmesi üzerine, aynı gün 2 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla B.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, suça konu çalıntı malzemeler bulunarak sahibine teslim edilmiştir.
Adli mercilere sevk edilen şüpheli B.Ö isimli şahıs TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.
Isparta Emniyeti, Vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkarken kapı ve pencerelerini açık unutmamaları, kapılarını mutlak suretle kilitlemeleri ve kapı anahtarlarını kapı üzerinde bırakmamaları konusunda duyarlı olmaları hatırlatılmaktadır.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ