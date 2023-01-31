20 Ocak 2023 günü Modernevler Mahallesinde yaklaşık 60.000 TL değerinde Evden Hırsızlık olayı meydana gelmiştir.Yapılan araştırmada;1 adet dizüstü bilgisayar,1 adet akıllı telefon,1 adet saç kurutma makinası,1 adet saç düzleştirici,1 adet traş makinası,2 adet mont,1 adet kaban,1 adet askeri kamuflaj çanta,12 adet etek,2 adet kadın elbisesi,1 adet altın zincir,1 adet altın küpe,1 adet altın künye,15 adet imitasyon kadın küpesi,1 adet baskül tartı,1 adet poverbank ve çok sayıda kozmetik malzeme çalındığı tespit edilmiştir.Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinceayrı güvenlik kamerası ve KGYS kameralarındansaatlik inceleme sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.Devam eden çalışmalarda şüpheli. isimli şahsın olaydan sonra ilimizden ayrıldığı veuygulaması üzerinden ayarladığı yolculuk ile 29 Ocak 2023 günü tekrar Denizli ilinden ilimize geldiğinin tespit edilmesi üzerine, aynı gün 2 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, suça konu çalıntı malzemeler bulunarak sahibine teslim edilmiştir.Adli mercilere sevk edilen şüpheliisimli şahıscezaevine teslim edilmiştir.Vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkarken kapı ve pencerelerini açık unutmamaları, kapılarını mutlak suretle kilitlemeleri ve kapı anahtarlarını kapı üzerinde bırakmamaları konusunda duyarlı olmaları hatırlatılmaktadır.