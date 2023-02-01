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Isparta Belediyesi kış tedbirlerini aldı

Isparta Belediyesi kış tedbirlerini aldı
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Isparta Belediyesi kış tedbirlerini aldı
Başkan Başdeğirmen: Yeni araçlar aldık, malzeme stoklarımızı doldurduk
Isparta Belediyesi, kış tedbirleri kapsamında araç filosunu genişleterek, karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni alınan araçlarda incelemelerde bulunarak, karla mücadele için göreve hazır bekleyen personelle bir araya geldi, kolaylıklar diledi.
 
Isparta Belediyesi, kış tedbirleri hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadele kapsamında araç filosuna 4 Ön Bıçaklı Tuzlama Aracı, 2 Ön Bıçaklı Solüsyon Aracı, 1 Grayder, 2 Bobcat ilave edildi. Böylelikle 2023 yılı kış sezonunda karla mücadelede Isparta Belediyesi, toplam 52 araçla hazır hale geldi. Bunların yanında 17 kamyon ve kamyonet şehir içi malzeme nakli ve şehir içinde toplanan karların şehir merkezi dışına atılmasını sağlayacak. Karla mücadele kapsamında 550 Şef, Şoför, Operatör ve Personel, kaldırım küreme, tuzlama ve temizliği için 3 vardiya olarak göreve hazır halde bekliyor. İhtiyaç halinde araç ve personel sayısı arttırılacak.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fen İşleri Müdürlüğünde kış tedbirleri için hazır hale getirilen araçlarda incelemelerde bulunarak, göreve hazır bir şekilde bekleyen personeli ziyaret edip, kolaylıklar diledi.
Isparta Belediyesinin kış tedbirleri hakkında bilgi veren Başkan Başdeğirmen, geçen yıl son 20 yılın en güçlü kış mevsiminin yaşandığını belirterek, o dönemde kar yağışının su kaynaklarını beslediğini söyledi. Kar yağışında vatandaşların rahat hareket edebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Geçen yıldan bazı tecrübelerimiz oldu. Daha güzel sonuçlar bazen tecrübeyle de ortaya çıkabiliyor. Geçen yıl yapmış olduğumuz çalışmalarda bazı eksiklerimizi gördük. Araç eksikliğimiz vardı onları tamamladık. 3 ilave kar bıçaklı arkasında otomatik solüsyon makineleri olan araçları aldık. 3 kar bıçağı aldık. 1 Grayder aldık. 2 Bobcat aldık. Diğer tüm eksiklerimizi tamamladık. Tüm araçlarımızın zincirlerini hazırladık. Personelimiz çok bilinçli. Geçen yıl tecrübe sahibi oldular. Nerede ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Isparta’mızda 3200 sokak ve cadde var. Bu cadde ve sokaklarımızın hepsine aynı anda girmemiz mümkün değil. Öncelikli ana arterler, okul önleri, otobüs terminali ve hastanelerin önlerini açıyoruz” dedi.
Karla mücadele kapsamında bu yıl 9 bin ton tuz, 850 ton solüsyon aldıklarına değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu önemli bir stok. Belki de 2 yıla yetecek bir stok ama tedbirli olmak için gerekli her türlü altyapıyı oluşturduk. Geçen yıl aralıksız 10-12 saat kar yağdığı oldu. Biz temizlerken geri döndüğümüzde temizlediğimiz yerde 5-10 santim kar oluştu. Burada sayın vatandaşlarımızdan bazı taleplerimiz var. Geçen yılki tecrübelerimizden söylüyorum evde hasta olan, acil durumu olan evlerden haber istedik. Böyle bir durumu olan varsa yollarını açalım dedik. Ancak şunu gördük ki gerçeklerin dışında gerçek dışı ihbarlarla da özellikle evinin önünün açılması için bu uygulamamızı istismar eden vatandaşlarımızla karşılaştık. O vatandaşlarımızdan bu tür gerçek dışı bildirimlerden sakınmalarını, gerçekten sorunlu bir durum varsa o durumu bize aktarmaları gerektiğini söylemek istiyorum. Geçen yıl o kadar kar yağmasına rağmen 2 gün içerisinde tüm yollarımızı açmıştık. Çalışmalarda bazı kaldırımlarımız, yollarımız zarar gördü. Zor günlerimiz de oldu. Elektrik kesintilerimiz oldu. O gün için çok zor ve şartları ağır olan durumlardı. Kısa sürede bu durumları aştık. Geçen yıl bugünlerde kar vardı. Bu yıl kurak bir kış geçiriyoruz. Rabbimizden duamız bol yağış vermesidir. Biz tedbirlerimizi aldık. Ancak kar yağışı, yağmur olmayınca kullanacağımız su ihtiyacını çok rahat bir şekilde görmemiz mümkün değil. Vatandaşlarımızın su kullanımında biraz daha tasarruflu olmaları gerekir. Bahçeli evlerimizde bahçede sebze yetiştirmeyelim. Orada ciddi su kullanımı oluyor. Bizler su fiyatını yükseltmeden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyoruz. Isparta’da 1 ton su 1 lira. Su medeniyettir, bu medeniyete herkes kolay ulaşsın diye su fiyatımızı 1 lira olarak tutuyoruz. Bunu istismar etmeyelim ve suyu tasarruflu kullanalım” ifadelerinde bulundu.
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