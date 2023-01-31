GÜNDEM OTO MÜZİK ''ARACINIZI AKILLI HALE GETİRİYORUZ...''

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Her otomobil için vazgeçilmez olan bir donanım var, Dokunmatik ekranlı, video klip oynatan, telefonunuzun internetinden kendini güncelleyebilen gibi olabildiğince farklı özelliğe sahip multimedya sistemleri için en iyi çözüm Isparta'da Gündem Oto Müzik...Yüksek çözünürlüklü ve çoklu dokunmatik ekranı ile keyifli bir multimedya deneyimine hazır olun. Canlı video ve fotoğraf görüntüleri için 800 * 480 piksel yoğunluğunda bir ekran sizi bekliyor. Direksiyon simidinde yer alan kumandalarla kontrol edilebilen cihaz, aynı zamanda arka görüş kamerası desteği sunuyor.Araç içi multimedya ekranlar son dönemde oldukça ilgi çekiyor. Keyifli bir multimedya deneyimi için pek çok kişinin tercihi carplay ekranlar. Aracınızı akıllı araba haline getirmek için Carplay multimedya ekran seçenekleri Isparta Gündem Oto Müzik'te...Aracınıza monte edilen carplay multimedya ekranları, belirli ölçülere göre tercih ediliyor. Her aracın oto teyp hazne ölçüsü farklı olduğu için, aracınıza göre ölçüler dahilinde Gündem Oto Müzik ses mühendisleri tarafından monte ediliyor..Dokunmatik ekran oldukça hassas çalışıyor. Bluetooth bağlantısı ile müzik, video ya da fotoğraf oynatabiliyorsunuz. Aynı zamanda usb destekli olarak çalıştığı için geniş bir multimedya deneyimi sizi bekliyor.Multimedya ünlerinde özellikle geri görüş kamerası ön plana çıkıyor. Gece görüşü ile park esnasında da rahat bir görüntü deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ürünün en çok tercih edilen özelliği park kamerası ve gece görüş kamerası oluyor.Multimedya sistemlerinin artık internet bağlantılı olduğunu aktaran Gündem Oto Müzik Yöneticileri, "Gelecekte kredi kartı bilgilerini, HGS, OGS gibi bilgileri içinde saklayacak multimedya sistemlerinde, cep telefonunda olan uygulamalar olacak. Uzaktan yazılım güncellemeleri yapılabilecek." diye konuştu.