İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Kaçak yollardan elde edilen veya illegal şekilde üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye çalışılan ve bu şekilde vergi kaybına yol açanlar ile haksız kazanç elde edenlere yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 05.07.2022 tarihinde gerçekleştirilen “NEFES” operasyonu kapsamında;
05.07.2022 günü İş Yerlerinde yapılan aramada;
-38500 Doldurulmuş Makaron,
-98 Adet Nargile Kömürü,
-237 Adet Pro,
-19 Paket Değişik Markalarda Kaçak Sigara,
-15 Adet Elektronik Nargile
-26 Paket Kaçak Tütün ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, 4 şüpheli şahsa 5607 SKM suçu kapsamsında gerekli ADLİ işlemler yapılmıştır.
Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ