05.07.2022 günü İş Yerlerinde yapılan aramada;

Kaçak yollardan elde edilen veya illegal şekilde üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye çalışılan ve bu şekilde vergi kaybına yol açanlar ile haksız kazanç elde edenlere yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 05.07.2022 tarihinde gerçekleştirilen “operasyonu kapsamında;ele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, 4 şüpheli şahsa 5607 SKM suçu kapsamsında gerekli ADLİ işlemler yapılmıştır.Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayızDeğerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.